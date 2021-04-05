 

В Японии представили модернизированный внедорожник Jeep Wrangler

05.04.2021, 14:38, Новости дня
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Известное ателье Liberty Walk официально продемонстрировало доработанную версию популярного внедорожника Jeep Wrangler.

Покупатели смогут приобрести автомобиль с расширенным пакетом улучшений Fairline. Сотрудники ателье срезали крышу, а также исключили большинство стекол. Кроме того, представленная версия обладает более брутальным видом, несвойственным аналогичным моделям. Воспользоваться указанным пакетом Fairline станет возможным для комплектаций Sahara и Rubicon.

Распознать модернизированный экземпляр не составит труда по передней части кузова, где установили новый бампер и модернизированную решетку радиатора. Также данный автомобиль получил новый задний бампер. Стоимость пакета улучшений пока не сообщается.



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