Исламисты покинули захваченный 10 дней назад город Пальма в Мозамбике

Боевики ИГ («Исламское государство, ИГИЛ – запрещено в РФ Верховным Судом) покинули захваченный город на севере Мозамбика.

Спустя 10 дней после захвата города в провинции Кабо-Делгадо боевики ИГ покинули город, забрав с собой крупные суммы денег, оружие, боеприпасы и военную технику.

Захват Пальмы произошел в конце марта, когда около ста вооруженных радикалов на внедорожниках выбили военнослужащих из города, информирует Telegram-канал Conflict Zone. Местные жители были вынуждены бросить свое имущество и бежать, чтобы не оказаться в заложниках боевиков.

Награбленных ресурсов исламистам может хватить на долгие годы войны, уверены источники. Террористическая активность в Мозамбике за последние несколько лет сильно возросла. Местные силы безопасности не в состоянии справиться с радикалами, которые теперь имеют в арсенале современное оружие. Исламисты регулярно нападают на местных жителей и группы беженцев, а также создают угрозу для реализации важных экономических проектов в Мозамбике.

В конце марта в Пальме пришлось эвакуировать 180 постояльцев местной гостиницы, которые в течение трех дней были заблокированы в здании боевиками ИГ.

Правительство Мозамбика в 2019 году привлекало иностранные силы к борьбе с боевиками. Российской «ЧВК Вагнера» удалось разгромить несколько отрядов боевиков и освободить несколько городов на севере страны, после чего по неизвестным причинам россияне покинули Мозамбик. С тех пор активность радикалов резко возросла.

Благодаря захвату населенных пунктов и нападению на колонны вооруженных сил страны, радикалы обзавелись современным оружием и военной техникой, что усложняет местным военным задачу по обеспечению безопасности на севере Мозамбика.