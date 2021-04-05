Бузова раскрыла секрет стройности и рассказала о любви к колбасе и спагетти

На красной дорожке премии «Жара Music Awards» Ольга Бузова раскрыла секрет своей стройности. По словам поющей телеведущей, она правильно питается и упорно тренируется, но иногда может побаловать себя колбасой и спагетти.

Ольга Бузова, для того чтобы поддерживать свое тело в идеальной форме, прикладывает значительные усилия. Однако она предупредила, что занятия спортом должны быть гармоничными и планомерными. Заниматься спортом каждый день не нужно, потому что это – перебор. Например, сейчас знаменитость вновь вернулась в мир фитнеса, но если переусердствовать, то можно «перегореть». А спортом, в идеале, следует заниматься всю жизнь. Ей иногда приходится себя ограничивать в еде, но на крайние меры и голодание артистка никогда не пойдет. Она отказалась от сладостей, а также хлебобулочных изделий.

Иногда бывшая девушка Давы может себя побаловать. Она призналась, что обожает колбасу, куриный суп, спагетти и морепродукты. По словам Ольги Бузовой, сильные ограничения в рационе вообще могут отбить у человека вкус к жизни.