 

48 Мп, 90 Гц и 5G: Готовится к выходу смартфон Redmi 20X стоимостью $150

05.04.2021, 14:34, Разное
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Новый экстрабюджетный смартфон готовится выпустить на международный рынок суббренд Xiaomi Redmi. 20X с поддержкой 5G получил также 90-Герцный экран, главную камеру на 48 Мп и ценник в 150 долларов США.
В сегменте бюджетных смартфонов ожидается пополнение от компании Redmi. 20X станет новым поколением вышедшей ранее модели-«десятки X». При этом новинка также будет поддерживать работу в мобильных сетях пятого поколения и получит многие другие актуальные технологии. Информация о недорогом смартфоне появилась в региональной соцсети Weibo, кроме того, производитель разместил в официальном профиле тизерное изображение Redmi 20X.

Согласно описанию, аппарат оснащен тройной основной камерой, заключенной в прямоугольный блок с закругленными углами. При этом главный из ее объективов имеет разрешение в 48 миллионов пикселей. Какими будут показатели остальных датчиков, пока не известно, в модуль также включена фотовспышка, которая, судя по всему, будет сдвоенной. Фронтальная камера в девайсе 8-мегапиксельная, ее разместили в миниатюрном круглом вырезе вверху дисплейной панели в центре.

Сам экран с минимальными рамками поддерживает частоту обновления картинки до 90 Герц. Сканер отпечатков пальцев вынесен на боковую грань. Производительность и быстродействие аппарату обеспечивает однокристальная мобильная система Dimensity 700 от MediaTek на восьми ядрах. Дополняет мощный процессор чип оперативной памяти объемом в 4 гигабайта. Любой тип контента производитель сможет хранить на встроенном флэш-накопителе вместительностью 128 Гигабайт. В продажу поступит, как минимум, три варианта оформления корпуса смартфона, в синем, серебристом и зеленом цветах. При всех своих характеристиках Redmi 20X получил ценник, который может вывести аппарат в ТОП продаж по сравнению с конкурентами. Его стоимость составит примерно 150 долларов США, или 999 иен.

Источник: www.superplanshet.ru



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