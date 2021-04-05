Лукашенко заявил об усилении информационного противостояния: Дальше хуже будет

До недавнего времени министром информации Белоруссии был Игорь Луцкий. Теперь эту должность занимает Владимир Перцов. Ранее он являлся главой

представительства межгосударственной телерадиокомпании “Мир”. Александр Лукашенко лично наблюдал за Перцовым, поэтому хорошо его знает.

Луцкий, в свою очередь, стал заместителем главы Администрации президента Белоруссии. По мнению Александра Григорьевича, Игорь Владимирович является надежным и идеологически выверенным человеком. Глава государства отметил, что в нем не сомневается.

Вместе с тем белорусский лидер заявил, что в стране и мире наблюдается не просто противоборство, а информационная война. “Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния”, – сказал Лукашенко. Президент Белоруссии тщательно подбирает людей, которым предстоит отвечать на соответствующие вызовы.

Напомним, в августе 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко. Это стало причиной массовых протестов в республике. Люди требовали, чтобы Батька ушел в отставку. Президент же считает это попыткой Запада устроить в Белоруссии госпереворот.