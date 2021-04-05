 

Скандалы: От Ананьевых хотят новых денег

05.04.2021, 14:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Траст» подал к экс-владельцам «Промсязьбанка» и бывшему руководству «Автовазбанка» иск на 113,1 млрд рублей

Банк «Траст» подал иск в Арбитражный суд Москвы к экс-владельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым, а также к бывшему главе Автовазбанка Олегу Вдовину и бывшему акционеру и экс-председателю совета директоров Автовазбанка Николаю Тарану на 113 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел. На иск обратил внимание «Интерфакс». Суть претензий «Траста» не раскрывается. Третьими лицами в иске указаны Центробанк и управляющая компания «Фонд консолидации банковского сектора», которая занимается санацией банков, она на 100% принадлежит Банку России.

В 2015 году Автовазбанк передали на санацию Промсвязьбанку, который в декабре 2017 года и сам попал на финансовое оздоровление через Фонд консолидации банковского сектора. В марте 2019 года Автовазбанк был присоединен к «Трасту».

По иску «Траста» Окружной суд кипрского города Лимассола в декабре арестовал активы братьев Ананьевых и их жен на сумму до €267 млн. «Траст» тогда пояснил, что иск связан с финансовыми схемами с признаками «мошеннических действий» через выдачу необеспеченных кредитов и займов с недостаточным обеспечением.

Алексей и Дмитрий Ананьевы

Братья Ананьевы — бывшие участники списка Forbes. В последний раз Алексей входил в рейтинг в 2018 году ($0,7 млрд), а Дмитрий — в 2019 году ($0,6 млн). В сентябре 2019 года Басманный суд Москвы заочно их арестовал. Кроме того, братьев объявили в международный розыск по обвинению в хищениях у Промсвязьбанка.

В июле глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал «Российской газете», что, помимо дела о растрате больше 87 млрд рублей заведены также уголовные дела о хищениях, превышающих 15 млрд рублей. В мае 2019 года Арбитражный суд Москвы арестовал имущество братьев на 282 млрд рублей: под арест попали в том числе картины, самолеты, банковские счета, автомобили.

В октябре 2020 года СК сообщил об аресте имущества Алексея Ананьева стоимостью 50 млрд рублей, в отношении него также возбудили уголовное дело по подозрению в даче взяток чиновникам Пенсионного фонда на 210 млн рублей.

Марина Дульнева



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.12 / Мнение: Может ли Россия дружить с США?

29.07 / Мнение: Я люблю жизнь! (с)

07.08 / Мнение: ВСМ Москва-Петербург, первая арабская АЭС и рост числа наличных в России

04.01 / Мнение: Два исключения

17.02 / Мнение: Зеленая зона

06.09 / Концерн Volkswagen планирует догнать и обогнать Tesla к 2023 году

10.12 / Дисморфофобия — это серьёзно – Личное мнение

12.01 / “Мне больше не хочется”: Анна Седокова обратилась к хейтерам старшей дочери и заявила об “уходе” из Instagram

17.02 / Никульников из «Цыгана» чуть не утонул в водовороте

12.01 / Зак Эфрон опроверг слухи о расставании с австралийской официанткой Ванессой Валладарес

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)