Скандалы: От Ананьевых хотят новых денег

«Траст» подал к экс-владельцам «Промсязьбанка» и бывшему руководству «Автовазбанка» иск на 113,1 млрд рублей

Банк «Траст» подал иск в Арбитражный суд Москвы к экс-владельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым, а также к бывшему главе Автовазбанка Олегу Вдовину и бывшему акционеру и экс-председателю совета директоров Автовазбанка Николаю Тарану на 113 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел. На иск обратил внимание «Интерфакс». Суть претензий «Траста» не раскрывается. Третьими лицами в иске указаны Центробанк и управляющая компания «Фонд консолидации банковского сектора», которая занимается санацией банков, она на 100% принадлежит Банку России.

В 2015 году Автовазбанк передали на санацию Промсвязьбанку, который в декабре 2017 года и сам попал на финансовое оздоровление через Фонд консолидации банковского сектора. В марте 2019 года Автовазбанк был присоединен к «Трасту».

По иску «Траста» Окружной суд кипрского города Лимассола в декабре арестовал активы братьев Ананьевых и их жен на сумму до €267 млн. «Траст» тогда пояснил, что иск связан с финансовыми схемами с признаками «мошеннических действий» через выдачу необеспеченных кредитов и займов с недостаточным обеспечением.

Братья Ананьевы — бывшие участники списка Forbes. В последний раз Алексей входил в рейтинг в 2018 году ($0,7 млрд), а Дмитрий — в 2019 году ($0,6 млн). В сентябре 2019 года Басманный суд Москвы заочно их арестовал. Кроме того, братьев объявили в международный розыск по обвинению в хищениях у Промсвязьбанка.

В июле глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал «Российской газете», что, помимо дела о растрате больше 87 млрд рублей заведены также уголовные дела о хищениях, превышающих 15 млрд рублей. В мае 2019 года Арбитражный суд Москвы арестовал имущество братьев на 282 млрд рублей: под арест попали в том числе картины, самолеты, банковские счета, автомобили.

В октябре 2020 года СК сообщил об аресте имущества Алексея Ананьева стоимостью 50 млрд рублей, в отношении него также возбудили уголовное дело по подозрению в даче взяток чиновникам Пенсионного фонда на 210 млн рублей.

Марина Дульнева