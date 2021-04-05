 

Кудрин заявил о возможности в ближайшие годы вдвое снизить уровень бедности

05.04.2021, 14:12, Новости дня
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Снижения вдвое уровня бедности в РФ можно достичь раньше 2030 года, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, предложив депутатам «вести с правительством диалог на эту тему».

«Есть меры вполне разумные по ресурсам, которые могут позволить добиться этой цели», – сказал он на заседании комитета Госдумы по контролю и регламенту, добавив, что сделать это можно «в ближайшие годы», передает РИА «Новости».

При этом глава Счетной палаты не уточнил, о каких именно решениях идет речь, но отметил, что палата уже направила свои предложения в кабмин.

«Я сейчас не хотел бы озвучивать некоторые конкретные меры, потому что они (…) социально чувствительны. Потому что много обещаний вызывает много ожиданий», – подчеркнул он, предложив депутатам «вести с правительством диалог на эту тему».

В феврале в Счетной палате напомнили, что президентом поставлена задача к 2030 году снизить уровень бедности в два раза по сравнению с 2017 годом. Счетная палата поддержала инициативу о предоставлении малоимущим гражданам адресной социальной помощи продуктами помимо назначения им льгот и пособий.



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