 

Названы сроки постройки первых образцов российского двигателя для Ка-226Т

05.04.2021, 14:12, Новости дня
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Первые три опытных образца двигателя ВК-650В, предназначенного для замены французских силовых установок военно-транспортного вертолета Ка-226Т, будут готовы к концу года, заявили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«Двигатель ВК-650В, создаваемый Объединенной двигателестроительной корпорацией «Ростеха» для вертолета Ка-226Т, по итогам первых испытаний демонстратора подтвердил ряд заложенных в техническом задании характеристик. Три опытных образца двигателя ОДК-Климов изготовит до конца года», – передает РИА «Новости» сообщение госпорпорации.

Дальнейшая работа над ВК-650В будет вестись в рамках программы, включающей несколько проектов, в том числе по модификации силовой установки под другие вертолеты, организации серийного производства, разработке системы послепродажного обслуживания.

«В программу войдет опытно-конструкторские работы по разработке ВК-650В для Ка-226, модификация для Ансат-У, проект по постановке двигателя на серийное производство, работы по организации послепродажного обслуживания и сервиса», – подчеркнул генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации Юрий Шмотин.

Двигатель ВК-650В, создаваемый в АО «ОДК-Климов», имеет взлетную мощность 650 лошадиных сил, предназначен для эксплуатации в составе российских вертолетов легкого класса Ка-226Т. Также возможна установка его модификаций на вертолеты Ансат-У, VRT-500 и зарубежные вертолеты того же класса грузоподъемности.

Напомним, 29 января ОДК впервые провела испытания российского двигателя ВК-650В для легких вертолетов, который планируется устанавливать на Ка-226Т и «Ансат-У».



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