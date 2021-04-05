Самолет Казань – Стамбул совершил экстренную посадку в Шереметьево

Самолет рейса Казань – Стамбул совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево, сообщил источник в экстренных службах.

«В 14.16 мск самолет благополучно приземлился в Шереметьево», – сообщил источник ТАСС.

Ранее в понедельник самолет, вылетевший из Казани в Стамбул (Турция), направили на техническую посадку в Шереметьево.

Самолет Boeing 737 после вылета в 11.10 мск в Стамбул сделал около 15 кругов в небе над Казанью, планируя вернуться в аэропорт вылета, однако сменил курс и полетел в Москву из-за технической неисправности. В экстренных службах также отметили, что самолет летел на высоте около 3,6 тыс.метров и не поднимался выше. Его скорость также была меньше, чем стандартная при пассажирских перевозках.