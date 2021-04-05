 

Оправданным в российских судах будут назначать условное наказание

05.04.2021, 14:10, Разное
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Профильным комитетом Госдумы подготовлен пакет поправок в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Так, после вынесения гражданину оправдательного приговора ему будет назначаться наказание в виде лишения свободы условно. Законодатели уточнили, что это будет зависеть от тяжести обвинения.

– Эта мера не является каким-то нововведением, а закрепляет в законодательстве сложившуюся правоприменительную практику, — объясняет мотивы законодателей один из инициаторов поправок Ирина Яровая.

– Если человек попал в суд, если на него заводится уголовное дело, значит, нельзя считать его абсолютно невиновным, белым и пушистым, как говориться. Значит, что-то с ним не так, чем-то он привлек внимание следствия. Даже если вину не удастся доказать, гражданина нужно взять на учёт, заставить отмечаться. И совершенно правильно, что останется судимость — суд же фактически был, — делится депутат Василий Крючков.

Мера не коснется отдельных категорий граждан, таких как представители силовых ведомств, госслужащие, лица, занимаемые выборные должности.

Поправки будут внесены и приняты в первом чтении большинством голосов 12 апреля.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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