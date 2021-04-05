 

Татьяна Навка и Дмитрий Песков с дочерью на отдыхе в Крыму: новые фото

05.04.2021, 13:54, Разное
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В первые выходные апреля 45-летняя экс-фигуристка Татьяна Навка с 53-летним супругом, пресс-секретарем Президента РФ Дмитрием Песковым решили отправиться на несколько дней в путешествию по полуострову Крым. Вместе с ними поехала и их 6-летняя дочь Надежда.

Вырвались на пару дней выходных семьей в Крым! Наслаждаемся природой, красотой, историей и ловим теплые денечки в Ливадии! Шлем лучи солнца и добра вам в ленту!,

– написала Татьяна под снимками. Семейство не сидело в отеле, а посетило множество достопримечательностей: Массандровский дворец, местное рыболовное хозяйство, средневековый город-крепость Эски-кермен и ее пещеры. И даже местами промозглая и дождливая погода не помешала их прогулкам.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков с дочерью Надеждой

Напомним, Навка и Песков познакомились в 2010-м, а спустя 4 года у них родилась дочь Надежда. В июне 2015-го знаменитости расписались, а 1 августа того же года сыграли свадьбу. У Татьяны есть еще одна дочь – 20-летняя Александра от фигуриста Александра Жулина, а у Дмитрия – четверо детей от прошлых браков: 30-летний сын Николай от Анастасии Буденной, 22-летняя Елизавета, 16-летний Мика и 13-летний Дени от Екатерины Солоцинской. В августе прошлого года Татьяна прокомментировалаф множественные слухи о своей третьей беременности.



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