 

Жена Макаревича заявила, что он не хочет с ней фотографироваться

05.04.2021, 13:48, Новости дня
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Жена российского музыканта Андрея Макаревича, израильская бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн, 3 апреля в Instagram разместила совместное фото с мужем.

По словам Кляйн, у нее мало общих фото с Макаревичем.

“Забавно, но у меня практически нет фотографий с Макаревичем. Не думайте, что он только с вами не хочет фотографироваться, со мной тоже”, – написала она.

На снимке пара позирует в обнимку. Кляйн запечатлена в черном платье, а Макаревич – в черно-белом пиджаке, черных брюках и с красным шарфом на шее. В руках артист держит футляр от музыкального инструмента.

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Публикация от Einat Klein (@_einatklein_)

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.

Макаревич впервые сообщил о браке с Кляйн в конце апреля 2020 года, вскользь упомянув в интервью, что потерял статус холостяка. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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