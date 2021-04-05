“РФ не представляет угрозы для Украины”. В Кремле прокомментировали “блуждание” российских войск

Россия не представляет угрозы “ни для одной страны мира”, в частности для Украины, а ее армия передвигается на территории РФ в тех направлениях, “в которых считает нужным”. Об этом 5 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РБК.

Пескова попросили прокомментировать информацию о передвижении российских военных по Ростовской области, граничащей с Украиной, с “заклеенными номерами”. Пресс-секретаря Владимира Путина спросили, почему армия РФ стала “стеснительной” на территории страны, не получится ли так, что военные “могут заблудиться, как в 2014 году”.

“Никто не блуждал и не блуждает. Российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным”, – ответил Песков.

В то же время он отметил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, в частности “не представляет угрозы для Украины”, цитирует Пескова “РИА Новости”.

4 апреля расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) заявляла о переброске российских воинских частей в Ростовскую область. По информации CIT, у некоторых военных машин были заклеены госномера.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В последнее время ситуация на Донбассе обострилась. В частности, 26 марта 2021 года в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь по украинским позициям. Погибло четверо военнослужащих, включая подполковника Сергея Коваля, еще двое получили ранения.

30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает военное присутствие возле границы с Украиной на юге, востоке и севере: в Брянской, Воронежской областях, а также в оккупированном Крыму. “Ожидается дополнительное сосредоточивание до 25 батальонных тактических групп, которые в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы Украины создают угрозу военной безопасности государства”, – сказал он.

Хомчак подчеркнул, что украинские военные готовы дать адекватный ответ “как в случае эскалации в зоне ООС, так и в случае осложнения военно-политической, военно-стратегической обстановки вокруг Украины”.

Бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес предполагает, что стягивание войск может быть “позерством России” и “проверкой” администрации нового президента США Джо Байдена.

Песков заявлял, что перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства и это никак не угрожает им.

1 апреля украинская разведка сообщила, что РФ готова к эскалации ситуации на Донбассе, не исключается также попытка продвижения оккупантов вглубь Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что нынешняя эскалация со стороны РФ является системной и самой масштабной за последние годы.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность.

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