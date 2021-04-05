 

После заявления о беременности alyona alyona убрала из сети все публикации и снялась топлес

05.04.2021, 13:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинская певица alyona alyona 4 апреля в Instagram разместила фотоколлаж, совместив свое фото со снимком украинской певицы Dorofeeva (Надя Дорофеева). 

alyona alyona во время съемки повторила прошлогоднее фото коллеги, на котором та была запечатлена топлес, прикрывая грудь книгой. 

alyona alyona вместо книги прикрыла обнаженную грудь газетой “Сільскі вісті”.

“Когда красоту не прячут за словами – я слышу “галас”, – написала она. 

Коллаж сейчас является единственным постом на странице певицы – она убрала все публикации, включая заявление о беременности, озвученное 1 апреля в День Смеха.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

2 апреля певица на своем канале в YouTube презентовала песню “Galas”. За это время ролик посмотрели более 6 тыс. раз. Артистка отключила комментарии к треку.

ВИДЕОВидео: alyona alyona / YouTube

До начала музыкальной карьеры alyona alyona (Алена Савраненко) работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

14 февраля 2021 года артистка сообщила, что состоит в отношениях, но не стала показывать своего избранника. alyona alyona в своем творчестве призывает поклонников принимать себя и свои тела такими, какие есть. Певица также называет себя современным секс-символом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.08 / L’Echo – Европе стоит вспомнить про мирный атом — и выгодно, и для природы хорошо

03.03 / Таран: Оккупанты отменили все мирные инициативы. Пожелаем удачи нашим солдатам – следующие недели им будет очень сложно

17.01 / ФСИН задержала Навального в аэропорту «Шереметьево»

28.08 / Рубль вырос к доллару и евро

30.07 / Авиакомпания МАУ несет миллионные убытки и вынуждена сокращать сотрудников

26.08 / Украинские депутаты хотят вернуть беби-боксы вместо денег

28.07 / Московская биржа открылась ростом

14.02 / RFI – «редкий момент единства» — в Вязьме перезахоронили останки русских и французских солдат

23.09 / Трамп назовет в субботу имя кандидата в судьи Верховного суда

24.06 / США пригрозили РФ и КНР изоляцией в ООН за попытки сорвать оружейное эмбарго против Ирана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)