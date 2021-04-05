После заявления о беременности alyona alyona убрала из сети все публикации и снялась топлес

Украинская певица alyona alyona 4 апреля в Instagram разместила фотоколлаж, совместив свое фото со снимком украинской певицы Dorofeeva (Надя Дорофеева).

alyona alyona во время съемки повторила прошлогоднее фото коллеги, на котором та была запечатлена топлес, прикрывая грудь книгой.

alyona alyona вместо книги прикрыла обнаженную грудь газетой “Сільскі вісті”.

“Когда красоту не прячут за словами – я слышу “галас”, – написала она.

Коллаж сейчас является единственным постом на странице певицы – она убрала все публикации, включая заявление о беременности, озвученное 1 апреля в День Смеха.

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Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

2 апреля певица на своем канале в YouTube презентовала песню “Galas”. За это время ролик посмотрели более 6 тыс. раз. Артистка отключила комментарии к треку.

ВИДЕОВидео: alyona alyona / YouTube

До начала музыкальной карьеры alyona alyona (Алена Савраненко) работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

14 февраля 2021 года артистка сообщила, что состоит в отношениях, но не стала показывать своего избранника. alyona alyona в своем творчестве призывает поклонников принимать себя и свои тела такими, какие есть. Певица также называет себя современным секс-символом.

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