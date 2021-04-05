Электрокар BMW iX M60 получит 560-сильный мотор

Сегодня стало известно, что новый электрокар BMW iX M60 получит суммарную мощность 560 л.с.

Вместе с тем производитель также предложил модернизированную подвеску, дополнил аэродинамический обвес, а также улучшил параметры аэродинамики. В свою очередь, уже с июня начнется прием предварительных заказов на новый электрокар BMW iX M60. С такими характеристиками разгон до 100 км в час достигает 5 секунд. Кроме того, встроенные батареи позволяют проехать на электротяге до 480 километров.

В базовом исполнении BMW iX xDrive мощность электрической установки достигает 296 л.с. Кроме того, автомобиль способен проехать на встроенном аккумуляторе до 400 километров. Остальные особенности новой модели электрокара пока не раскрывают до поступления в продажу.