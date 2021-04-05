 

Семиместный кроссовер Hyundai Alcazar показали в Сети

05.04.2021, 13:44, Новости дня
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Южнокорейский бренд Hyundai продемонстрировал новый семиместный кроссовер под названием Hyundai Alcazar.

Официальная премьера модели состоится завтра. Ранее было указано, что данный экземпляр представляет собой удлиненную модификацию кроссовера Creta. Через несколько месяцев приобрести паркетник станет возможным на индийском рынке. Автомобиль пока сохранил плотный камуфляж, однако через него прослеживаются знакомые формы модели Creta.

Что касается интерьера, то автомобиль имеет цифровую приборную панель, мультимедийный комплекс с крупным 10,25-дюймовым экраном. Кроме того, автомобиль получил светодиодные ходовые огни, панорамную крышу, а также двухцветный оттенок кресел. Под капотом кроссовера установлен 1.5-литровый двигатель на 115 л.с. мощности.



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