АвтоВАЗ увеличил продажи автомобилей Lada в РФ на 3% в марте

Продажи отечественных автомобилей LADA в РФ за прошлый месяц выросли на 3%.

В частности, местные дилеры реализовали за март свыше 33,7 тысячи экземпляров машин. Кроме того, за период с января по март 2021 года общее количество сделок превысило 83,9 тысячи машин, что на 5,4% больше, чем за аналогичный промежуток прошлого года. Наибольшим спросом пользуется модель LADA Granta, которую приобрели 12,6 тысячи клиентов. Второе место занимает LADA Vesta с 8,7 тысячи продаж.

В тройку лидеров также вошел универсал LADA Largus. В свою очередь, эксперты прогнозируют, что до конца текущего года положительная динамика спроса на продукцию отечественного бренда «АвтоВАЗ» продолжится, однако точные объемы пока не озвучены.