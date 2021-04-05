 

Диетолог Стародубова рассказала, кому подходит интервальное питание

05.04.2021, 13:40, Разное
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Московский диетолог Антонина Стародубова рассказала, кому подходит интервальное питание с длительными периодами голодания. Такая диета назначается профильными специалистами для пациентов с особенным метаболизмом.
Эксперт обозначила, что ежедневная норма здорового питания – это как минимум три основных приёма пищи и один-два перекуса. Однако бывают исключения, когда лечащий врач рекомендует индивидуальный рацион в режиме интервального питания, заключающийся в периодическом отказе от еды. Так, при переходе в голодный режим организм запускает процесс расщепления жира вместо глюкозы, что поможет, к примеру, избавиться от последствий переедания.

Наиболее популярный метод голодания, который у всех на слуху, это система 16/8, то есть, полный отказ от пищи на 16 часов, после которых в течение восьми часов можно есть. Якобы отказ от позднего ужина и раннего завтрака заставляет тело сжигать жировые запасы, а вот воду и отвары трав при голодном режиме употреблять можно.

Стоит отметить, что Стародубова не рекомендует на 16-часовой период лишать свой организм поступления питательных веществ. Консультант по здоровому питанию назвала «мягкий» вариант интервального голодания, это когда человек прекращает принимать пищу за несколько часов до сна.

Источник: vm.ru



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