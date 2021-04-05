Успехи России в сельском хозяйстве привели в ярость европейских фермеров

Французское издание L`Express опубликовало статью об успехах российских фермеров. Как оказалось, достижения РФ привели в ярость европейские компании, работающие в сфере сельского хозяйства.

Сельскохозяйственное производство в РФ возрастает с каждым годом и уже может конкурировать с мощными международными компаниями. О том, как фермеры из Краснодарского края сумели выстоять в период пандемии и санкций, решили узнать из первых уст представители французского бизнеса. Следует отметить, что до личного посещения РФ делегация имела довольно скептическое отношение к кубанской продукции. Однако, изучив структуру местного производства и логистики, зарубежные гости пришли в ярость.

Как оказалось, для того, чтобы выстоять в конкурентной борьбе с российскими сельскохозяйственными предприятиями, фермерам Франции необходимо будет полностью менять характер своей деятельности. Авторитетное издание L’Express рассказало своим читателям о том, как Российская Федерация за короткий срок сумела выйти из статуса импортера продуктов питания в ТОП поставщиков зерновых. Причем сейчас российским производителям злаковых уступил даже главный конкурент, Украина. Французские журналисты говорят о «золотом веке» для России, ее кукуруза, ячмень, пшеница и гречка поставляются на все мировые рынки. Такой же высокий спрос наблюдается и на молокопродукты, мясо птицы и свинину.

Причиной столь резкого скачка зарубежные специалисты считают продуктовое эмбарго, введенное против Москвы в 2014 году. Уже через год РФ смогла перейти на 90-процентное обеспечение спроса на сельхозтовары исключительно продукцией собственного производства. Особенностью новой стратегии развития стали агрохолдинги, эксплуатирующие сотни тысяч гектаров земли. Они работают при поддержке правительства, что для Франции оказалось полной неожиданностью. Вследствие успехов РФ в сельском хозяйстве огромного рынка сбыта лишились крупнейшие западные компании. Новые же достижения российских фермеров и вовсе могут лишить западных конкурентов возможности зарабатывать в России.

Источник: politros.com