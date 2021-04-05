Киев выступил против денонсации соглашений о российском флоте в Крыму

Украинский МИД не поддерживает денонсацию Харьковских соглашений 2010 года о размещении Черноморского флота (ЧФ) РФ в Крыму, так как считает их «дополнительным аргументом» для борьбы с Россией в международных судах, сообщил представитель ведомства Олег Николенко.

«Наши аргументы таковы: соглашение фиксирует временный характер базирования ЧФ, оставляет действующим обязательства РФ не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины», – отметил Николенко, передает ТАСС.

По его словам, нарушение положений соглашения предоставляет Украине дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения РФ к ответственности и компенсации убытков за «оккупацию» Крыма.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.