 

Обвиненный в домогательствах знаток вернулся в «Что? Где? Когда?»

05.04.2021, 13:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Обвиненный в домогательствах к несовершеннолетним игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский вернулся в игру после перерыва, выпуск с ним вышел на Первом канале.

Скипский принял участие в третьей игре сезона, знатоки выиграли со счетом в 6:5 против зрителей, видео опубликовано на сайте Первого канала.

В июле журналистка Екатерина Аренина заявила, что игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский якобы домогался ее, когда был школьным учителем по географии, а она была его несовершеннолетней ученицей. Журналистка уверяла, что учитель приглашал ее в кафе, а весной 2010 года попытался поцеловать. Кроме того, по словам Арениной, у нее якобы были сексуальные отношения со Скипским. Журналистка утверждает, что «на тот момент ей уже исполнилось 18 лет и он уже не был ее педагогом».

После этого Скипский написал заявление о временном выходе из комиссии Международной ассоциации клубов по работе с детьми и молодежью.

После этого соавтор и первый редактор игры «Что? Где? Когда?» Наталия Стеценко заявила, что у нее нет юридических оснований не допускать к участию в игре Скипского.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.02 / Безопасной и эффективной вакциной от COVID-19 готовы привиться 65% украинцев – опрос

29.07 / Британский МИД объявил нового главу МИ-6

07.11 / Памфилова предложила развести учебный и избирательный процессы

23.09 / Борис Джонсон задействует армию, чтобы усилить борьбу с COVID-19

05.10 / Названы города РФ с самыми высокими зарплатами

14.02 / В мире: Байден исцелит душу Америки бескровной войной

14.10 / Гендиректор ВОЗ – курс на стадный иммунитет — неподходящий ответ на пандемию

26.01 / Горовая на Мальдивах получила сертификат дайвера

27.11 / Hürriyet Daily News – в Турции ожидают сокращение дохода от туризма на 70%

21.10 / Мнимая «российская угроза» помогает американским СМИ замять коррупционный скандал Байдена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)