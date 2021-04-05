Николь Кидман, Джаред Лето, Кейт Бланшетт и другие на виртуальной дорожке SAG Awards 2021

Этой ночью в США прошла 27-я ежегодная премия Гильдии киноактеров – SAG Awards (Screen Actors Guild Award). Многие вполне обоснованно считают ее “репетицией “Оскара”, так как нередко фильмы и актеры, которые получают награды в этот вечер, становятся фаворитами и на главной кинопремии планеты. Из-за пандемии коронавируса церемонию переносили дважды, и в итоге она прошла в уже привычном формате онлайн-трансляци. Однако длилась она всего час, и за это время в эфире просто по очереди объявили победителей в паре десятков номинаций.

В отличие от “Грэмми”, на этот раз премия Гильдии киноактеров обошлась без ведущих, без гостей и даже без красной ковровой дорожки. К тому же стало известно, что шоу было записано заранее, а номинанты знали исход борьбы за несколько дней, но были обязаны молчать и держать интригу. Полный список победителей и перечень номинантов смотрите здесь.

Такая скудная процедура награждения не опечалила знаменитостей. И хотя они не смогли пройтись по ковровой дорожке премии, но все же продемонстрировали свои образы в Instagram. В их числе оказались Кейт Бланшетт, Джаред Лето, Николь Кидман, Джиллиан Андерсон, Хелен Миррен, Кейли Куоко и другие звезды. Мы собрали лучшие наряды этого вечера.

Кейли Куоко Аня Тейлор-Джой в Vera Wang

Николь Кидман в Armani Privé

Хелен Миррен в Badgley Mischka

Джаред Лето в Gucci

Эль Фаннинг в Gucci

Эмма Коррин в Prada

Кейт Бланшетт в Givenchy Николь Кидман в Armani Privé

Эми Адамс Лили Коллинз Виола Дэвис в Louis Vuitton

Кэри Маллиган в Prada

Джиллиан Андерсон в Dolce & Gabbana

Джош О’Коннор (“Корона”) в Loewe

Керри Вашингтон в Etro

Гленн Клоуз в Oscar de la Renta Реге-Жан Пейдж (“Бриджертоны”) в Louis Vuitton