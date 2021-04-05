Николь Кидман, Джаред Лето, Кейт Бланшетт и другие на виртуальной дорожке SAG Awards 2021
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Этой ночью в США прошла 27-я ежегодная премия Гильдии киноактеров – SAG Awards (Screen Actors Guild Award). Многие вполне обоснованно считают ее “репетицией “Оскара”, так как нередко фильмы и актеры, которые получают награды в этот вечер, становятся фаворитами и на главной кинопремии планеты. Из-за пандемии коронавируса церемонию переносили дважды, и в итоге она прошла в уже привычном формате онлайн-трансляци. Однако длилась она всего час, и за это время в эфире просто по очереди объявили победителей в паре десятков номинаций.
В отличие от “Грэмми”, на этот раз премия Гильдии киноактеров обошлась без ведущих, без гостей и даже без красной ковровой дорожки. К тому же стало известно, что шоу было записано заранее, а номинанты знали исход борьбы за несколько дней, но были обязаны молчать и держать интригу. Полный список победителей и перечень номинантов смотрите здесь.
Такая скудная процедура награждения не опечалила знаменитостей. И хотя они не смогли пройтись по ковровой дорожке премии, но все же продемонстрировали свои образы в Instagram. В их числе оказались Кейт Бланшетт, Джаред Лето, Николь Кидман, Джиллиан Андерсон, Хелен Миррен, Кейли Куоко и другие звезды. Мы собрали лучшие наряды этого вечера.
Кейли КуокоАня Тейлор-Джой в Vera Wang
Николь Кидман в Armani Privé
Хелен Миррен в Badgley Mischka
Джаред Лето в Gucci
Эль Фаннинг в Gucci
Эмма Коррин в Prada
Кейт Бланшетт в GivenchyНиколь Кидман в Armani Privé
Эми АдамсЛили КоллинзВиола Дэвис в Louis Vuitton
Кэри Маллиган в Prada
Джиллиан Андерсон в Dolce & Gabbana
Джош О’Коннор (“Корона”) в Loewe
Керри Вашингтон в Etro
Гленн Клоуз в Oscar de la RentaРеге-Жан Пейдж (“Бриджертоны”) в Louis Vuitton
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