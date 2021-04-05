Чашечка руссиано за утренним RuTube

Все остальное «замедлено» или отравлено.

Российский видеохостинг RuTube, принадлежащий «Газпром-медиа», пояснил о масштабном обновлении своей платформы, нацеленном на прямую конкуренцию с YouTube. К началу апреля сайт уже выглядит визуальным клоном американской платформы. Среди достижений платформы названы «возможность смотреть видео без регистрации», плейлисты, загрузка видео через специальную «творческую студию», монетизация контента через рекламу и пожертвование пользователей. На подходе клонирование других функций YouTube, которые должны сделать детище «Газпром-медиа» привлекательным для блогеров: стримы, продажа товаров и подкасты.

При этом платформа бедна контентом, да и признаками пользовательской активности в целом. Под «самыми популярными роликами» стоят несколько лайков, а среди видео активно представлена продукция RT.

Если видеохостинг от Google продолжит легальную работу на российском рынке, у RuTube нет ни единого шанса на успех. Даже при условии, что «Газпром-медиа» начнет субсидировать блогеров для создания уникального контента, как это сейчас прогнозируют многие эксперты. Другое дело, что в условиях построения «суверенного рунета»„

у российской видеоплатформы может появиться неотразимое бизнес-преимущество — блокировка западных соцсетей.

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Главная страница Rutube почти зеркалит американский видеохостинг. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Первым на выход стоит Twitter, аудитория которого в РФ относительно невелика и составляет около 1,2 млн человек. С 2020 года социальная сеть регулярно штрафуется Роскомнадзором за «отказ удаления противоправного контента».

Последний штраф на сумму 8,9 млн рублей был выписан компании 2 апреля: на этот раз ее вина состоит в том, что в Twitter можно найти информацию о «несанкционированных митингах». Американцы регулярно обжалуют все решения Роскомнадзора в российских судах и до сих пор не выплатили прошлогодний штраф в 4 млн рублей. Роскомнадзор «замедляет» Twitter, что на практике приводит к тому, что пользователи в РФ вынуждены долго ждать загрузки изображений и видеороликов. Так российские чиновники хвастаются тем, что извлекли уроки из «битвы за Telegram» и научились тонко фильтровать трафик в рамках закона об «устойчивом интернете».

16 апреля Twitter может быть заблокирован полностью: кажется, что все стороны конфликта готовы к такому сценарию. У сотен тысяч активных пользователей соцсетей давно установлены VPN-сервисы, эффективно обходящие блокировки. Потеря небольшого российского рынка практически не повлияет на бизнес-интересы Twitter, а чиновники Роскомнадзора, в свою очередь, продемонстрируют, что выполняют указания вышестоящего начальства. Ведь как сказал Дмитрий Песков, «полного запрета иностранных соцсетей никто не хочет, но необходимо соблюдать правила». Осталось лишь сделать правила заведомо невыполнимыми и применять их выборочно к отдельным платформам — что сейчас и происходит.

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Вслед за блокировкой Twitter власти выдвинутся к Facebook (с аудиторией около 39 млн человек в месяц). Тут уже возможны некоторые робкие протесты — в частности со стороны интеллигенции, для которой американская соцсеть работает «глотком свободы».

Но настоящая политическая драма развернется именно вокруг судьбы YouTube — аудитория в 45 млн человек делает американскую платформу крупнейшей медиаплощадкой страны, где фактически не действуют правила кремлевской цензуры — все это можно легко оценить по влиянию последних расследований Навального — на российскую жизнь. Отучить людей смотреть YouTube, а блогеров зарабатывать на нем будет очень непросто, эта задача на первый взгляд выглядит практически нерешаемой.

Здесь на помощь и придет RuTube — этакое руссиано в мире видеохостингов. В здравом уме никто пить руссиано не станет, но если все остальное «замедлено» или отравлено (токсично), то выбора не остается — пейте, что дают.

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Медиаплан Кремля на 2021 год должен состоять в том, чтобы попытаться увести неполитизированную аудиторию с YouTube, не создавая лишнего шума.

Титанические усилия нашего государства по защите жителей от глобального информационного пространства имеют, впрочем, и некоторые черты комедии. Так, появилась новость о том, что предустановленные на смартфоны «российские приложения» (соответствующий закон вступил в действие с 1 апреля) передают данные иностранным платформам — тому же Google.

Закон этого не запрещает: таким образом, российские депутаты, плохо разбирающиеся в вопросе, но еще недавно уверенно требовавшие от Telegram «сдать все ключи», увеличивают капитализацию американских интернет-гигантов.

Кирилл Мартынов

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