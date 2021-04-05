“В моем возрасте некоторые уже бабушки”. Жена Жигунова показала сына от предыдущих отношений

Супруга российского актера Сергея Жигунова Виктория 4 апреля в Instagram разместила фото, на котором запечатлена с сыном Александром от предыдущих отношений.

Жена артиста посвятила публикацию дню рождения сына – ему в этот день исполнилось 22 года. В комментариях Жигунова призналась, что ей самой сейчас 47 лет.

“В моем возрасте некоторые уже бабушки”, – написала она.

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Публикация от Виктория Жигунова (@vikavorozhbit)

Виктория и Сергей Жигуновы поженились в конце марта. Актер старше супруги на 11 лет. Артист сообщил, что жена взяла его фамилию. Об их отношениях стало известно в октябре 2020 года, когда актер обнародовал в сети свидетельство о повторном расторжении брака со своей женой Верой Новиковой.

Они регистрировали отношения дважды. Первый раз Жигунов и Новикова поженились в 1985 году, а развелись в 2007-м. Повторная регистрация брака состоялась в 2009-м. В промежутке между этими браками у актера были отношения с российской актрисой Анастасией Заворотнюк. От брака с Новиковой у Жигунова есть дочь Мария (1990).

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