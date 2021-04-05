GAC представил новый электрический кроссовер Aion Y

Китайский автогигант GAC официально представил новый электрический кроссовер под названием GAC Aion Y.

Предложенный экземпляр оснащается электромотором, который выдает 136 л.с. Также значится, что в зависимости от комплектации, покупателям будут доступны версии Aion Y с запасом хода от 410 до 600 л.с. Кроме того, автомобиль имеет интерьер в стиле минимализма, однако с сохранением мультимедийного дисплея и цифровой приборной панели.

Также среди продвинутых опций в электрическом кроссовере Aion Y называют функцию подключения к сетям пятого поколения, поддержку полуавтоматического управления, а также сканирование лиц пассажиров. Приобрести новинку на китайском рынке станет возможным по цене от 14,4 тысяч евро в базовой комплектации.