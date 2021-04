Скандалы: Налог на прибыль «Деловых линий» смыло «Цунами»

Крупнейшему в стране грузовому перевозчику, недоплатившему в бюджет 1,6 млрд рублей, предрекли новые налоговые недоимки

Вокруг известного грузового перевозчика «Деловые линии» наметился новый налоговый скандал. В 2016 году Следственный комитет уже обвинял основателя «Деловых линий» Александра Богатикова в фиктивном уменьшении облагаемой базы по налогу на прибыль. После его ареста компаниям группы пришлось доплатить 1,6 млрд рублей. Как ранее писал Forbes, позже в Лондонском арбитраже в ходе спора с Михаилом Хабаровым, от которого Богатиков ждал урегулирования отношений с налоговыми властями, представители «Деловых линий» оценили общий объем невыплаченных компанией налогов в 32 млрд рублей.

Журналу «Компания» стало известно об эпизоде вероятного уклонения от уплаты налогов, в связи с которым возможны очередные претензии от ФНС на несколько миллиардов рублей. На этот раз они могут быть связаны с выплатой комиссии за продажу страховки грузов через сайт «Деловых линий».

Подробности оптимизации рассказали бывшие сотрудники «Деловых линий», а подтверждения нашлись в материалах следствия по уголовному делу топ-менеджера банка «Траст», экс-президента А1 Михаила Хабарова. В 2014 году основатель «Деловых линий» Александр Богатиков привлек его для разрешения давнего спора с компаньонами о дивидендах и условиях выкупа их долей. А спустя шесть лет, заручившись поддержкой новых партнеров из окружения Сулеймана Керимова, обвинил Хабарова в хищении 842 млн рублей. По версии следствия, в обмен на данное вознаграждение Хабаров обещал Богатикову иммунитет от налоговой. Сам Хабаров, за которого вступилась глава ЦБ Эльвира Набиуллина, это отрицает.

«Деловые линии» уже несколько лет остаются крупнейшим игроком на рынке грузоперевозок России и стран СНГ с парком в 4 тыс. автомобилей, офисами в 180 городах и 670 тыс. кв. м складских помещений.

Долю группы в сегменте перевозки сборных грузов Infranews в 2017 году оценил в 26,1%. По данным исследования Main Mine, у «Деловых Линий» также самые высокие тарифы на перевозку сборных грузов по РФ.

В 2019 году выручка группы превысила 33 млрд рублей, чистая прибыль составила 1,4 млрд рублей. Как уже отмечалось, это значительно меньше, чем прибыль ООО «Инносети» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей.

Как следует из показаний по уголовному процессу по делу Михаила Хабарова (есть в распоряжении редакции), в «Деловых линиях» несколько лет применялась схема по оптимизации налогов, а суммы недоплаты [1] измерялись миллиардами рублей. Схема возможного ухода от налогов заключается в следующем: при покупке перевозки на сайте «Деловых линий» клиенту одновременно продают страховку. Таким образом, сайт грузоперевозчика оказывает своему основному страховщику агентские услуги, продвигая и продавая страховые продукты. Главным партнером «Деловых линий» выступает Группа «Ренессанс Страхование», с которой договоры страхования заключаются в большинстве случаев. За помощь в продаже страховок «Ренессанс Страхование» платит щедрое вознаграждение — несколько миллиардов рублей ежегодно. Однако если бы это вознаграждение за продажу страховок выплачивалось непосредственно «Деловым линиям», а если быть более точным, ООО «Деловые линии», которое владеет сайтом перевозчика, то со всей суммы прибыли пришлось бы платить 20% налога на прибыль организаций, после чего такая прибыль могла бы распределяться в форме дивидендов, с которых бенефициары «Деловых Линий» заплатили бы 13% НДФЛ. Однако, вместо того чтобы выплачивать агентское вознаграждение «Деловым Линиям», «Ренессанс Страхование» выплачивал его бенефициарам и топ-менеджерам перевозчика, что позволяло вообще не платить налог на прибыль организаций, а сразу получить эти деньги, заплатив только 13% НДФЛ.

Такая схема применялась вплоть до 2018 года. В ее рамках «Ренессанс Страхование» платило агентскую комиссию напрямую Александру Богатикову и другим акционерам и топ-менеджерам перевозчика, с которыми оформлялись агентские договоры. Каждый месяц «Ренессанс» переводил им на банковские счета сотни тысяч долларов. За несколько лет общая сумма налога на прибыль с данных платежей могла бы составить более 500 миллионов рублей. Как пояснил бывший сотрудник компании, в действительности никто из акционеров и управленцев никакие агентские услуги не оказывал, клиентов «Деловых линий» в глаза не видел и никак на продажу страховок не влиял. Более того, эти выплаты учитывались внутри «Деловых линий» как дивиденды, зарплаты и премии, то есть все знали, что в реальности агентские договоры просто ширма.

Тот же источник пояснил «Компании», что примерно в 2018 году бенефициары и топ-менеджеры «Деловых Линий» поняли, что данная схема выглядит слишком прямолинейно и очевидно для проверяющих органов, и рано или поздно налоговая перестанет на это закрывать глаза, поэтому с 2018 года вместо выплаты агентских платежей была придумана новая схема расчетов с «Ренессанс Страхованием». С этого момента вместо агентских платежей компания начала выплачивать лицензионные платежи за использование программы ЭВМ под названием «Цунами», а получателем этих платежей стало калининградское ООО «Инносети». «Цунами» — это система онлайн-страхования грузоперевозок. По данным СПАРК, компания «Инносети» была основана в 2018 году в подмосковном Красногорске Александром Богатиковым и другими совладельцами «Деловых линий». В том же году компания — разработчик ПО была перерегистрирована в Калининграде, в свободной экономической зоне с нулевой ставкой налога на прибыль.

В первый же год деятельности выручка IT-стартапа, по данным СПАРК, составила 1 млрд рублей, во второй — 2,6 млрд при среднегодовых расходах в 50 млн рублей. Суммарная прибыль «Инносетей» за 2018–2019 годы составила около 3,5 млрд рублей. Это на 1 млрд больше прибыли ООО «Деловые линии» — основной операционной компании и владельца сайта грузоперевозчика, через который оформляются заказы и страховки.

На сайте разработчика «Цунами» указано, что клиентами программы являются пять страховых компаний, в том числе «Ингосстрах», «Альфа-Страхование», «РЕСО-Гарантия», «Сбер страхование». При этом, как следует из имеющихся у редакции материалов, почти вся выручка «Инносетей» формируется от платежей «Ренессанс Страхования».

Как указывает источник, знакомый с ситуацией в «Деловых линиях», стоимость пользования данной программой в сотни раз ниже тех, которые фактически уплачиваются, и такая маржинальность не может сниться даже крупнейшим IT-гигантам.

По данным СПАРК, практически всю выручку ООО «Инносети» направляет на выплату дивидендов своим акционерам, размер которых превышает сумму выплаченных дивидендов любой из компаний группы «Деловые линии». За три года IT-компания выплатила бенефициарам группы в обход «Деловых линий» более 4 млрд рублей.

Таким образом, акционеры «Деловых линий», казалось бы, легально обналичивают миллиарды рублей через свой собственный IT-стартап, который в силу статуса резидента особой экономической зоны не платит налог на прибыль. Но у ФНС, видимо, другой взгляд на данную схему. Как нам пояснили специалисты в области налогового законодательства, дробление бизнеса с помощью создания компании — резидента ОЭЗ является одним из способов создания схемы по уклонению от уплаты налогов, перечисленных во внутренних положениях фискальных органов. В данном случае налицо классический пример использования формальных лазеек для многомиллиардных налоговых оптимизаций.

Группу «Деловые линии» с января 2018 года контролирует ООО «0578 Холдинг». Эта компания зарегистрирована в том же Красногорском районе Подмосковья, что и ООО «Инносети». Учредители, за исключением одного человека, тоже совпадают. 43% принадлежат семье Александра Богатикова, остальные делятся следующим образом: 25% — у Магомедрасула Гаджиева, по 12,5% — у Григория Гурария и Татьяны Башмаковой, 7% — у Александра Кобзева. Последних относят к окружению Сулеймана Керимова.

Журнал «Компания» отправил запросы в «Деловые линии», «Ренессанс Страхование» и «Инносети».

Андрей Карташов

Оригинал материала: Журнал «Компания»

«Форбс», 19.10.20, «Как конфликт в крупнейшем автоперевозчике России привел топ-менеджера банка «Траст» Михаила Хабарова в СИЗО»

«Он не выполнил своих обещаний остановить расследование нарушений налогового законодательства или добиться прекращения уголовного дела. В конце концов, именно из-за его вредных советов я оказался в тюремной камере». Так основатель «Деловых линий» Александр Богатиков описывает свои отношения с топ-менеджером банка «Траст» Михаилом Хабаровым. Сегодня по заявлению Богатикова задержан сам Хабаров. Forbes изучил материалы судебного разбирательства в Лондоне и рассказывает историю конфликта в крупнейшем грузовом перевозчике России.

«Деловые линии» — крупнейший грузовой автоперевозчик России, с ним сталкивался каждый, кто хотя бы раз продавал что-нибудь на Avito покупателю из отдаленного региона. Компания существует около 20 лет, но в последние годы ее раздирает корпоративный конфликт. Его последний всплеск — арест первого зампреда банка непрофильных долгов «Траст» Михаила Хабарова по подозрению в хищении 900 млн рублей у основателя и совладельца компании Александра Богатикова. В начале этого года Международный коммерческий арбитраж в Лондоне (LCIA) обязал Богатикова и его компании Doglemor Trade и DL Management выплатить компании Хабарова и А1 $58 млн за невыполнение условий опциона. Forbes ознакомился с материалами суда, в которых описана история конфликта Богатикова и Хабарова.

Глава первая, в которой появляется Хабаров

Александр Богатиков основал группу компаний «Деловые линии» в 2001 году. Он начинал с работы на компанию-оператора железнодорожного подвижного состава, но в процессе понял, что можно забирать грузы с железнодорожных станций и доставлять их быстрее, чем это делали существовавшие на тот момент экспедиторские компании. Богатиков убедил трех своих коллег, работавших с ним в железнодорожных перевозках, перейти в новую компанию, где каждый из них получил 25% акций. Этими тремя коллегами были Сергей Демидов, Игорь Богатырев и Артемий Васильев.

В первые годы своей работы «Деловые линии» развивались весьма успешно и даже смогли вырасти во время кризиса в 2008 году. Но к 2010 году между акционерами начали возникать разногласия из-за размера дивидендов, выплачиваемых по итогам 2007-2010 годов. В итоге в 2011 году Васильев продал свою долю поровну трем остальным акционерам. В 2012 году Богатиков поссорился с еще одним своим партнером, Демидовым, недовольным агрессивной стратегией «Деловых линий». Богатиков нанял адвокатское бюро «ЮС Ауреум», а Демидов — бюро «Егоров, Путинский, Афанасьев и партнеры», которые и познакомили его с президентом А1 Михаилом Хабаровым. А1 специализируется на антикризисном управлении и разрешении сложных ситуаций, одной из которых был конфликт между владельцами «Деловых линий». «A1 не боялись решительных действий, когда мы считали их нужными… По мере необходимости борьба была жесткой, но, по моему мнению, всегда справедливой и всегда в рамках правового поля», — вспоминал в суде Лондона Хабаров.

«Чтобы Хабаров мог погрузиться в курс дела, ему передали контроль в «Деловых линиях» — он получил право назначать своих людей и принимать необходимые решения», — говорится в материалах суда. «У меня не было связей или знакомств в органах государственной власти и в политических кругах, а также сильных пиарщиков, к которым можно было бы обратиться, так, как это делала А1, и я чувствовал, что моя позиция на переговорах слаба», — описывал в суде Богатиков тот период.

В декабре 2013 года А1 затребовала у «Деловых линий» множество документов, в том числе налоговые декларации, и провела проверку в офисе компании, а через некоторое время сотрудников «Деловых линий» начали вызывать в ФНС (Федеральная налоговая служба. — Forbes). Знакомый Хабарова, близкий к А1, заверяет, что компания не имела отношения к налоговым расследованиям в отношении «Деловых линий». «Демидов пришел к «Альфе», сказал, что у него есть проблема с партнером — тот нарушает его права. «Альфа» начала изучать, какие у него есть права, и подала множество судебных запросов, затребовала информацию. Влиять на налоговый процесс «Альфа» не могла», — утверждает собеседник Forbes. Как бы то ни было, все это кончилось в начале августа 2014 года подписанием мирового соглашения, по которому Богатиков выкупил у Демидова его долю за $55 млн, говорится в решении лондонского суда.

Глава вторая, в которой Хабаров переходит в «Деловые линии»

В тот день, когда было подписано соглашение о продаже акций, Богатикову пришло письмо на электронную почту. В отправителях значилась супруга Хабарова Ольга, а в самом письме содержалось предложение помощи во взаимодействии с государственными органами. Эти услуги оценивались в $10 млн в год. Богатиков встретился с Хабаровым в ресторане в Москве. На встрече присутствовал партнер адвокатского бюро «Юс Ауреум» Александр Кобзев, который позднее расскажет в суде, что Хабаров на той встрече говорил о влиятельных друзьях, «которым он может позвонить и которые помогут обезопасить «Деловые линии» от враждебных атак третьих сторон и государственных органов». Хабаров отрицал наличие у него таких связей.

Богатиков поразмыслил и решил, что «будет безопасней работать с Хабаровым, чем отказаться от работы с ним». Хотя, как утверждал в суде Богатиков, он не был запуган тактикой Хабарова в акционерном споре до такой степени, чтобы ввести его в бизнес против собственной воли. По словам знакомого Богатикова, логика Хабарова якобы заключалась в том, что раз уж он вместе с А1 выявил все уязвимости «Деловых линий», то сможет в дальнейшем их купировать. Богатикова собеседник Forbes описывает как интроверта и «питерского умника», построившего бизнес с нуля. «Богатиков мог легко растеряться, ему бывает трудно, например, поднять взгляд во время переговоров и открыто чем-нибудь возмутиться. Хабаров — полная противоположность, когда он заходит в комнату, то всю ее заполняет своей энергетикой», — говорит собеседник Forbes, знакомый с обоими.

В октябре 2014 года Богатиков и Хабаров подписали документы о сотрудничестве. Хабаров взялся помочь Богатикову консолидировать 100% «Деловых линий», а также взять на себя управление компанией. К концу года Богатиков выкупил долю Богатырева за 1,275 млн рублей и стал единственным владельцем группы. Хабаров, «оказавший некоторое (неопределенное) содействие» этой сделке, решил полностью посвятить себя «Деловым линиям» и ушел с поста президента А1.

За свою работу топ-менеджер получил (через коммерческую организацию «Соларстонс») $5,6 млн в 2015 году, $10 млн в 2016 году. В контракте была оговорка — если заявленных целей достичь не удастся, Хабаров будет получать меньше уже в 2017 году. В качестве цели перед менеджером поставили планку годовой прибыли компании выше $30 млн. В 2015 году Caledor Consulting Ltd (важная деталь — компания принадлежит Хабарову только на 75%, четверть акций — под контролем инвестиционной компании А1) и Богатиков (DL Management Ltd и Doglemor Trade Ltd) заключили соглашение об опционе, по которому компания Хабарова и А1 получала право выкупить долю в 30% в «Деловых линиях» по фиксированной цене — $60 млн. Исполнить его можно было в течение двух лет, начиная с 27 февраля 2018 года. Если опцион реализовывался, то договор «об «оказании услуг» между Хабаровым и Богатиковым утрачивал силу.

Хабаров энергично взялся за работу, рассказывал Богатиков в суде, но спустя какое-то время «поумерил свой пыл». При Хабарове в компании увеличилась бюрократия, а сам он редко появлялся в офисе и часто ездил за границу. В итоге уже к началу 2016 года Богатиков разочаровался в новом партнере. У Хабарова иная оценка своей работы. По его словам, он провел в «Деловых линиях» ряд реформ, благодаря которым группа продемонстрировала быстрый рост. За финансовый год с 1 апреля 2014 года по 31 марта 2015-го ее выручка выросла с 19,5 млрд рублей до 25 млрд рублей, в следующем году увеличилась до 31,5 млрд рублей, через год — до 36,5 млрд рублей ($647 млн по курсу на отчетную дату), согласно данным, приведенным в решении суда. Прибыль ООО «Деловые линии» в 2014 году составила $4,3 млн, в 2015-м — $4,9 млн, а в 2016-м — $17 млн. Прибыль группы «Деловые линии» раскрыть отказались.

Глава третья, в которой партнеры ссорятся

Условия опциона предусматривали, что Богатиков передаст в группу «Деловые линии» 100% в 11 российских компаниях, которые имели отношение к деятельности группы. Он, однако, не торопился это делать. Тогда между партнерами и начало расти напряжение. Хабаров жаловался на отсрочки, но безрезультатно. В то же время он, по словам адвоката Кобзева, сам неоднократно предлагал перенести срок исполнения опциона, ссылаясь на плохую репутацию бизнеса и тот факт, что не смог найти деньги. Кобзев утверждал в суде, что Хабаров говорил ему, что не «намерен приносить деньги из дома». Богатиков, в свою очередь, был против переноса срока, поскольку рассчитывал получить $60 млн и надеялся, что, потратив собственные деньги на долю в «Деловых линиях», Хабаров получит дополнительную мотивацию для работы.

Но окончательно партнеры поссорились из-за налоговых проблем. Богатиков признал в суде, что группа исторически уклонялась от уплаты налогов — занижала выручку, платила сотрудникам «серую» зарплату и пользовалась фирмами-однодневками для сокращения НДС. Этот подход был типичным для отрасли грузоперевозок и позволял предоставлять клиентам низкие цены. По словам Богатикова, «обеление» группы было одной из обязанностей Хабарова. Оно произошло, но уже после ухода из компании Хабарова — с приходом новых владельцев в 2018 году компания полностью перешла на «белую» зарплату.

Масштабы уклонения от налогов стали якобы понятны Хабарову только в 2016 году, когда «Деловые линии» получили налоговое извещение с требованием об уплате налоговой задолженности за 2011-2013 годы на сумму 1,6 млрд рублей. Уже в ноябре был заморожен счет «Деловых линий» в Газпромбанке, на который поступала выручка. Кроме того, управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту неуплаты налогов. Опасаясь стать фигурантом уголовного дела, Богатиков в ноябре 2016 года уехал из России в Испанию. Это ему якобы посоветовал сделать Хабаров, говорит знакомый бизнесменов. Там он узнал, что в России были задержаны два топ-менеджера «Деловых линий» Антон Буренов и Сергей Зиновенко, пытавшиеся за деньги договорится с сотрудником МВД о прекращении уголовного дела и разморозке счетов. В декабре 2016 года «Деловые линии» оплатили задолженность и Богатиков вернулся в Россию. Его несколько раз вызывали на допрос, но он по совету Хабарова игнорировал повестки.

4 апреля Богатиков все-таки явился на допрос и тут же был арестован. Бизнесмен провел ночь в камере, но уже на следующий день его отпустили. Освобождению поспособствовал Кобзев, который, в свою очередь, обратился к своему другу и депутату Госдумы Зуару Аскендерову. При участии политика было также прекращено и уголовное дело в июне 2017 года — это подтвердил в своих показаниях сам Кобзев.

Арест сильно повлиял на Богатикова, он начал обвинять Хабарова в том, что тот не использовал свои связи, чтобы решить проблемы «Деловых линий» с налогами. Хабаров признавал на суде, что консультировался по этому поводу со своими знакомыми, ранее работавшими в органах. «Я был очень зол на него, — говорил Богатиков в своих показаниях. — Он утратил последние остатки моего доверия. Я осознал, что он постоянно давал мне плохие советы. Он не выполнил своих обещаний остановить расследование нарушений налогового законодательства или добиться прекращения уголовного дела. В конце концов, именно из-за его вредных советов я оказался в тюремной камере: если бы я раньше явился на допрос, меня, вероятно, вообще не стали бы задерживать». Хабаров признавал: «Оглядываясь назад, я понимаю, что события, связанные с вышеуказанными уголовными расследованиями, стали поворотной точкой в моих отношениях с господином Богатиковым».

Глава четвертая, в которой Богатиков находит «партнеров получше»

Уголовное дело было закрыто, но страх не ушел — Богатиков опасался еще одной налоговой проверки, теперь по итогам 2014-2016 годов. Кроме того, штраф на 1,6 млрд рублей касался только налога на прибыль и НДС, а значит при должном усердии налоговики могли бы обнаружить масштабы уклонений от выплат НДФЛ и социальных взносов. В документах суда говорится, что тогда он обратился к Аскендерову с предложением войти в капитал «Деловых линий». Тот заинтересовался, а также предложил, как сказано в материалах суда, потенциальных соинвесторов: политика и бизнесмена [Сулеймана] Керимова, [однофамильца экс-министра печати и информации Республики Дагестан Наримана] Гаджиева и [гендиректора «Нафты» Татьяну] Башмакову. В материалах суда не раскрываются имена потенциальных инвесторов, только фамилии. На первой встрече с ними Аскендеров якобы заявил: «Кажется, нам нужны партнеры получше». Вероятно, имея в виду отсутствующего Хабарова.

В июле 2017 года Богатиков, Кобзев и Хабаров, сказано в материалах суда, встретились с Аскендеровым, Керимовым, Гаджиевым и Башмаковой (один из участников той встречи утверждает, что Керимова на ней не было). На встрече Богатиков рассказывал о своем бизнесе. В показаниях суду он говорил, что был тогда готов продать новым инвесторам 30% «Деловых линий» за один доллар, если они смогут решить потенциальные проблемы с налоговыми органами и обеспечить группе дешевые кредиты.

Богатиков, по его собственным словам, дал понять Хабарову, что доля в 30% для новых инвесторов будет сформирована в том числе за счет его опциона. Он объяснял это тем, что все действующие акционеры должны пойти на уступки, чтобы спасти бизнес. Хабаров согласился на размывание своей доли до 15%, но выставил партнеру несколько новых условий, например, потребовал, чтобы ему выплатили задолженность по договору об оказании услуг и предоставили отсрочку по оплате опциона.

Новые инвесторы на очередной встрече в августе 2017 года дали понять — если они войдут в бизнес, партнерство с Хабаровым нужно прекратить, сказано в материалах суда. «Фактически у меня не было другого выбора, кроме как дать новым инвесторам то, что они хотели. Если бы я не пошел на сделку с новыми инвесторами, то у меня, по всей вероятности, в скором времени просто не было бы бизнеса, который нужно спасать. Я решил положить конец отношениям ООО «Деловые линии» и моим отношениям с господином Хабаровым», — говорится в показаниях Богатикова. В решении суда сказано: «как бы то ни было, мы совершенно лишены возможности установить, что новые инвесторы потребовали немедленно отстранить господина Хабарова в августе 2017 года или что новые инвесторы были готовы инвестировать в «Деловые линии» только в случае ухода господина Хабарова в августе 2017 года. Утверждения господина Богатикова об обратном ничем не подкреплены», — сказано в решении суда.

Глава пятая. Развязка

21 августа 2017 года Хабаров был фактически отстранен от управления «Деловыми линиями», его пропуска и пароли аннулированы. В середине сентября Хабаров встретился с Богатиковым, но их встреча продлилась не больше пары минут — Богатиков, по словам Хабарова, которые приведены в материалах суда, пришел на нее со шпаргалкой, в которой были записаны ответы на возможные вопросы Хабарова. С точки зрения Богатикова, на этой встрече он просто прояснил, что его обязательства по отношению к Хабарову прекращаются.

В решении суда говорится, что личности новых инвесторов «Деловых линий» не установлены, а «сделка покрыта завесой тайны», но это и не было целью судебного разбирательства.

В начале 2018 года у «Деловых линий» сменились акционеры — контроль перешел к компании «0578 Холдинг», среди акционеров которой Александр Богатиков (43%), Магомедрасул Гаджиев (25%), Григорий Гурарий (12,5%), Татьяна Башмакова (12,5%) и Александр Кобзев (7%). Представитель Caledor Consulting Ltd говорил, что действия Богатикова по передаче 57% «Деловых линий» третьим лицам де-факто сделали невозможным выполнение условий соглашения по опциону. В решении суда упоминается, что новые инвесторы не смогли оградить «Деловые линии» от проблем с налоговой — компания в 2019 году получила уведомление от ФНС с постановлением о проведении налоговой проверки за период с 2016 по 2018 год, то есть за годы деятельности предыдущего руководства и владельцев. Собеседник Forbes, близкий к компании, признал, что налоговые проверки были и «Деловым линиям» приходится доплачивать налоги, хотя не уточнил порядок цифр.

После того как Caledor не смогла реализовать опцион, она уведомила Богатикова о его расторжении и обратилась в лондонский арбитраж с иском к Богатикову и его структурам DLM и Daglemor. Перед этим, говорится в материалах суда, Богатиков написал Хабарову письмо, в котором заявил, что может потребовать от него возмещения неких убытков.

На суде юристы Хабарова заявляли, что в марте 2018 года примерная стоимость «Деловых линий» составляла $599 млн, а опционных акций — $180 млн. Ответчики заявляли, что бизнес «Деловых линий» не имел стоимости из-за высоких налоговых обязательств, по их расчетам, объем невыплаченных налогов составляет около 32 млрд рублей. Суд встал на сторону Хабарова, оценив стоимость акционерного капитала «Деловых линий» в $392 млн, а опционных акций — в $118 млн. С учетом цены опциона в $60 млн убыток Хабарова составил $58 млн.

4 июня 2020 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил запрет на сделки с акциями «Деловых линий» по иску компании Caledor Consulting по оспариванию продажи долей Богатиковым в «Деловых линиях». А 9 октября у Хабарова прошли обыски, за которыми последовал допрос и арест.

Из материалов уголовного дела, с которыми ознакомился Forbes, следует, что Богатиков обвиняет Хабарова в том, что тот в августе 2014 года сказал ему, что налоговые проверки проводятся по его инициативе. И предложил их прекратить за 30% от прибыли. В случае отказа Хабаров пригрозил Богатикову привлечением к уголовной и налоговой ответственности, сказано в постановлении о возбуждении уголовного дела. При этом никакого влияния у Хабарова не было, отмечается в документе. После того, как Богатиков согласился, Хабаров заставил его подписать с ним договор об оказании услуг и опционное соглашение. В итоге Богатиков, по версии следствия, с 24 декабря 2014 года по 2 мая 2017 года ежемесячно перечислял Хабарову деньги и в общей сложности перевел почти 842 млн рублей. А в начале 2018 года, когда истек трехлетний срок опциона, Хабаров сначала в одностороннем порядке расторг его, а затем обратился в лондонский арбитраж, чтобы дополнительно взыскать с Богатикова убытки.

«Богатиков же не вчера родился. Разве он мог предполагать, что один человек может решить такую проблему, в том числе то, что Богатиков, как он говорил в своих показаниях, не доплатил более 30 млрд рублей налогов? Хабаров всегда был за развития бизнеса, он менеджер, «решение вопросов» — это вообще не про него. Он осуществлял вполне законное взаимодействие с госорганами. Например, через бизнес-омбудсмена Бориса Титова или других лиц. В частности, к Титову он обращался за содействием, когда у «Деловых линий» налоговая арестовала счета и не давала даже оплатить задолженность», — говорит собеседник Forbes, близкий к А1. Титов подтвердил этот факт Forbes.

Дмитрий Яковенко, Юлия Титова