Планировавшего побег на Украину экстремиста задержали в Белгородской области

Готовивший акт вандализма в Ростове-на-Дону экстремист попытался сбежать на Украину, ему изменили меру пресечения на арест, сообщил источник в правоохранительных органах.

«На выходных одного из подозреваемых задержали со всеми документами в Белгородской области на границе с Украиной, куда он, по всей видимости, планировал выехать на ПМЖ», – сказал собеседник РИА «Новости».

Задержанный сообщил, что намеревался «съездить на Украину в отпуск», но не сообщил о планах дознавателю. Подозреваемого этапировали в Ростовскую область, где ему изменили меру пресечения на арест до 23 мая 2021 года.

Также мужчину в 2019 году задерживали за участие в несанкционированном митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, добавил собеседник.

В конце марта сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали экстремистов, готовивших акты вандализма против отдела ОВД в Ростове-на-Дону. Отмечалось, что подозреваемые намеревались писать оскорбительные надписи, кидать самодельные зажигательные устройства в здания органов власти и территориального органа безопасности.