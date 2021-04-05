 

YouTube удалил интервью Шахназарова со Стерлиговым

05.04.2021, 12:25, Новости дня
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YouTube удалил с канала Metametrica интервью писателя и публициста Михаила Шахназарова с предпринимателем Германом Стерлиговым за «нарушение правил сервиса в отношении дискриминационных высказываний».

«YouTube сне ролик с Германом Стерлиговым. Удивительно? Нет. Предсказуемо? Да. Но еще и печально. Потому как это не просто жесткое проявление мягкой силы, а настоящая дрессура и вакцинация против нежелания принимать «истинные ценности». Так там будет всегда. И никакие штрафы к разумению YouTube не приведут», – написал Шахназаров в Instagram.

Он также прокомментировал сообщения о перезапуске российского видеохостинга Rutube, назвав модернизацию портала настоящей русской рулеткой, где «все зависит от выбора подрядчика». «Либо сделают достойный аналог, либо деньги умыкнут и презентуют видеокалеку на смех нам, и на радость тому же YouTube», – считает он.

На прошлой неделе администрация видеоплатформы RuTube объявила о ее перезапуске. Первые изменения, которые уже произошли в апреле, затронули веб-версию сайта: пользователям доступна полная переработка интерфейса, удобная навигация, новые цветовые решения и возможности управления контентом.

Журналист Антон Красовский выразил мнение, что с появлением у РФ национального видеохостинга государство сможет оказывать давление на видеосервис YouTube вплоть до блокировки. «А дальше переговариваться со стороны сильного. То есть мы разрешим работать на территории Российской Федерации, когда вы будете просто соблюдать российские даже не законы, а представления о добре и зле», – сообщил он.



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