Политическое будущее США в руках стариков





Борьба за кресло президента США на выборах 2020 года беспощадно обнажила одну весьма пикантную особенность американской политики – ключевые позиции на политическом Олимпе страны захватили и прочно удерживают люди старше 70 лет. И это, отнюдь, не особенность прошедших выборов, такой возрастной расклад существовал и раньше, достаточно вспомнить ту же Нэнси Пелоси – спикера палаты представителей конгресса США 110-го, 111-го и 116-го, а теперь и 117 созывов, которой 26 марта "стукнет" 81 год. Президент США Джо Байден лишь на два года ее младше, а временный председатель сената Чак Грассли так и вовсе отмечает в этом году свое 88-летие. Сошедшему с дистанции кандидату на пост президента США Берни Сандерсу было 79 лет, а проигравшему выборы Дональду Трампу "всего лишь" 73. И это далеко не полный список американской великовозрастной политической элиты – он куда как обширнее.

Перебор, скАжите? Отнюдь, просто узурпация власти узким кругом лиц, передающим ее из рук в руки и, таким образом, препятствующим появлению новых политиков. Нынешнее же американское руководство непременно войдет в историю как одно из самых возрастных в истории страны.

Старческая деменция – термин, которым экспертное сообщество чуть ли не каждый день награждает нового американского президента и его окружение. Проблемы со здоровьем – феерический "подъем с падениями" Байдена по трапу самолета показали наверно все телеканалы планеты, невозможность связно отвечать на вопросы, причем даже при помощи суфлера, путаница в мыслях, случайные фразы и регулярные оговорки – вызывают опасения и недоумение: как вообще получилось так, что эти люди пришли к власти и руководят ядерной сверхдержавой?!

Конечно, косить всех под одну гребенку неправильно – мир видел немало выдающихся возрастных политиков. К тому же есть точка зрения, что пожилые политики, якобы, считаются более опытными, более мудрыми, успевшими к своему почтенному возрасту сделать карьеру, заработать авторитет, влияние, доверие людей, деньги наконец и потому могущих позволить себе идти во власть. Тут есть рациональное зерно, не поспоришь, но в современной Америке мы наблюдаем совсем иную ситуацию – своего рода "рейдерский захват" верховной власти, передающейся победившей партией от лидера к лидеру. Ни о какой преемственности поколений речи, естественно, не идет.

Следует заметить, что многие как демократы, так и республиканцы не согласны с таким положением дел, призывая к обновлению и омоложению своих рядов. Но, чтобы на политическую сцену вышли молодые кандидаты, требуется сменить партийное руководство, что, с позиции сегодняшнего дня, представляется не просто трудным, а невозможным.

К следующим выборам через четыре года, когда нынешней команде американских лидеров настанет пора подумать о душе, а не о политике, кто-нибудь из молодых кандидатов может быть и получит свой шанс, хотя сегодня это и выглядит маловероятно – борьба за будущее президентское кресло уже началась и молодежи на арене пока не видно.