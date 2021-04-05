Мнение: Деланный оптимизм

В России может появиться альтернатива платежной системе SWIFT, заявил замглавы МИД Александр Панкин в интервью РИА Новости. "Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе", — отметил он.

Причина натужного оптимизма и бодрости известна. Угроза применения полноценных и масштабных "калечащих" санкций сегодня крайне велика. Путина откровенно ставят в положение, которое принято называть цугцвангом – то есть, любой ход ведет к проигрышу. Правда, загнав страну в катастрофу, Путин и без того попал в положение, где любой ход ведет лишь к ухудшению позиции и приближает крах. Просто теперь к естественным процессам все более ощутимо начинают добавляться и внешние проектные. Кризис, который буквально назревает на Донбассе – это только один пример.

До сих пор санкции в отношении России имели относительно щадящий режим. Хотя и в этом виде они нанесли тяжелейший ущерб полуживой российской экономике, которую досуха выдаивают гангстеры из числа разнообразных "бенефициаров". Кремлевская пропаганда рассказывает байки про то, что Запад не готов ввести санкции по полной программе, так как, во-первых, они критически зависят от нашего газа, нефти, пеньки, дров и соломы, а во-вторых, до полного помрачения рассудка боятся путинских мультфильмов про падающие с неба на скорости 28 Махов боеголовки с непредсказуемыми траекториями, а также сидящих в засаде тысяч Армат. Версия увлекательная, но абсолютно нежизненная.

Никого путинские мультфильмы особо не пугают, а мощь российской экономики может вызвать лишь смех. Какая экономика вообще может быть у воровской малины? Поэтому никакой альтернативы SWIFT никто создавать не станет. СССР подошел к созданию своей собственной платежной системы только после того, когда был создан мощный советский блок и огромная экономика СЭВ с полумиллиардом потребителей. Путин последовательно захлопывает все российские рынки, проводя политику неприкрытой агрессии по отношению к соседям. С психопатом по доброй воле никто вести дела не будет, а с нищим психопатом – так тем более. Российский SWIFT – это что-то из облака мечтаний в полном отрыве от реальности. А реальность такова, что в случае отключения России от системы международных расчетов она будет вынуждена переходить на примитивный бартер и приграничную торговлю. Как это бывает, можно видеть на примере Ирана, который попал под "калечащие санкции" и утратил суверенитет, подчинив себя Китаю. КСИР, который при Ахмадинежаде был назначен агентом по связям с Китаем, очень быстро подмял под себя всю сколь-либо значимую экономику, превратив ее в свою вотчину, и по факту установил в Иране исламский фашистский режим (Фашизм – вооруженная диктатура монополистического капитала © Георгий Димитров)

А замкнутая на себя вооруженная диктатура опасна в первую очередь для самой себя, но никак не для окружающего пространства. Как и любая замкнутая система, она быстро деградирует и перестает быть угрозой. Дикари с томагавками – кому они опасны?

Нет ни малейшего смысла всерьез обсуждать заявление МИД про альтернативную систему расчетов. То, что в МИДе научились произносить модные слова "блокчейн" и "цифровые валюты", реального наполнения этим терминам в российской действительности им не добавляет. А если учесть, что российская система управления давно живет в парадигме "нет времени на раскачку" и постоянно ставит задачи, решение которых ей не под силу, то можно однозначно говорить о том, что платежная система, альтернативная SWIFT, мало чем будет отличаться от путинских мультфильмов – ее в лучшем случае можно будет показать на параде, да и там она умудрится заглохнуть.

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