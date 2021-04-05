На блогера Эдварда Била надели электронный браслет

Блогеру Эдварду Билу (Эдуард Биль) надели электронный браслет по решению суда по делу об аварии в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники ФСИН установили GPS-трекер на ногу Била, чтобы следить за его передвижениями», – отметил собеседник ТАСС.

1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Столичный дептранс опубликовал видеозапись с моментом происшествия, согласно которой один из автомобилей перед ДТП выехал на встречную полосу движения. Виновником ДТП, предположительно, стал водитель спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей.

По словам источника в правоохранительных органах, за рулем Audi RS6 находился блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль). Сам блогер сначала сообщил о своей невиновности в аварии. При этом, по словам блогера, за рулем Audi RS 6 Avant якобы находился его приятель, а сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте. Однако позже блогер признал, что в момент аварии действительно находился за рулем, о чем говорили свидетели ДТП. Через некоторое время он признал, что раскаивается в совершении правонарушения.