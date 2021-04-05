Песков назвал трагедией гибель ребенка при обстреле в Донбассе

Гибель ребенка при обстреле в Донбассе является трагедией, в Кремле считают случившееся горькими последствиями неурегулированности ситуации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Каждый раз гибель человека, особенно если это ребенок, это трагедия. Конечно, все это является этими горькими последствиями неурегулированности ситуации. Более того, последствиями роста напряженности на линии разграничения», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».

Как подчеркнул представитель Кремля, «чрезвычайно важно, чтобы ранее достигнутые договоренности были исполнены, и чрезвычайно важно, чтобы была обеспечена безопасность всех граждан – не только детей, но и всех граждан самопровозглашенных республик».

Песков также заявил, что в Кремле не видят повода сомневаться в правдивости данных о гибели ребенка в Донбассе. «Я не располагаю верифицированной информацией относительно гибели этого ребенка. У меня, вместе с тем, нет повода сомневаться в правдивости тех данных, которые были приведены из самопровозглашенных республик на этот счет. Конечно, вокруг гибели ребенка трудно себе представить, чтобы делали какие-то фейковые новости», –сказал он.

Его также попросили прокомментировать сообщения о том, что якобы российские воинские части передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами. «Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира… в том числе, конечно, не представляет угрозу для Украины. Но всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности», – сказал Песков.

Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. 4 апреля мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. В тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.

Также в пятницу Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте РФ и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.