Военные учения НАТО по стрельбе из танков и бронетехники начались в Латвии

Международные военные учения Iron Spear 2021 при участии солдат и военной техники из состава боевых групп расширенного присутствия НАТО в странах Балтии и Польше стартовали в понедельник в Латвии.

В ходе маневров, которые продлятся до 9 апреля, будет отрабатываться боевая стрельба из танков и бронетехники.

Как информирует министерство обороны республики, учения проходят на военном полигоне в Адажи при участии боевых групп расширенного присутствия НАТО в Латвии, Литве, Эстонии и Польше, а также солдат механизированной пехотной бригады сухопутных сил республики.

– Цель учений – совершенствование сотрудничества и взаимосовместимости латвийских и союзных вооруженных сил, а также выполнение упражнений по боевой стрельбе из танков и бронетехники, – сообщает военное ведомство.

В маневрах задействованы разведывательные гусеничные бронемашины CVR(T), бронемашины LAV 6, Coyote, BMP-2M, Marder, CV90, Piranha и танки PT-91, Leopard и Centauro.

Оборонное ведомство также подчеркивает, что проведение учений Iron Sper было начато в 2018 году. В прошлом году в них участвовали солдаты и военная техника боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии и механизированной пехотной бригады сухопутных сил республики.

В июне 2017 года на территории Латвии был развернут многонациональный батальон НАТО, возглавляемый Канадой.