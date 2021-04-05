 

Военные учения НАТО по стрельбе из танков и бронетехники начались в Латвии

05.04.2021, 12:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Международные военные учения Iron Spear 2021 при участии солдат и военной техники из состава боевых групп расширенного присутствия НАТО в странах Балтии и Польше стартовали в понедельник в Латвии.

В ходе маневров, которые продлятся до 9 апреля, будет отрабатываться боевая стрельба из танков и бронетехники.

Как информирует министерство обороны республики, учения проходят на военном полигоне в Адажи при участии боевых групп расширенного присутствия НАТО в Латвии, Литве, Эстонии и Польше, а также солдат механизированной пехотной бригады сухопутных сил республики.

– Цель учений – совершенствование сотрудничества и взаимосовместимости латвийских и союзных вооруженных сил, а также выполнение упражнений по боевой стрельбе из танков и бронетехники, – сообщает военное ведомство.

В маневрах задействованы разведывательные гусеничные бронемашины CVR(T), бронемашины LAV 6, Coyote, BMP-2M, Marder, CV90, Piranha и танки PT-91, Leopard и Centauro.

Оборонное ведомство также подчеркивает, что проведение учений Iron Sper было начато в 2018 году. В прошлом году в них участвовали солдаты и военная техника боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии и механизированной пехотной бригады сухопутных сил республики.

В июне 2017 года на территории Латвии был развернут многонациональный батальон НАТО, возглавляемый Канадой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.09 / “Из области конспирологии”. Ермак опроверг тайные договоренности с Россией, о которых говорил Богдан

09.01 / Экс-боксер избивал сына ради «любви к физкультуре» в Нижнем Новгороде

20.03 / В парламенте Турции заявили, что не нуждаются в разрешении США по С-400

11.02 / “Золотые яйца несет жена”. Центр противодействия коррупции объяснил, как нардеп Козак скупал телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZiK

10.01 / Парламентские выборы начались в Казахстане

04.12 / Путин назначил Чубайса на новую должность

22.07 / Проект «европейской обороны» пал жертвой компромисса по восстановлению экономики

18.09 / Кремль оценил эффективность мер против коронавируса

12.07 / В мире: Чем грозит обострение на границе Азербайджана и Армении

01.04 / Политика: «Северный поток-2» от НАТО защищают суда-спасатели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)