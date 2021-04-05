Доманский после отказа Мирошниченко стал ведущим “Славянского базара в Витебске”

Украинский ведущий Андрей Доманский проведет международный песенный конкурс “Славянский базар в Витебске” (Беларусь). Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

В течение 10 лет одним из ведущих конкурса был коллега Доманского Тимур Мирошниченко. 31 марта на своей странице в Instagram он заявил, что в 2021 году отказывается от сотрудничества с организаторами фестиваля

“Я действительно более 10 лет был ведущим этого мероприятия от Украины. Все эти годы это была история о музыке. До этого года, когда ситуация в Беларуси напряглись настолько, что вряд песенный фестиваль может остаться в стороне от политики. Я не еду в Витебск и сообщил об этом организаторам”, – написал Мирошниченко.

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Публикация от Timur Miroshnychenko (@timur.miroshnychenko)

Доманский пока не комментировал свое участие в мероприятии, которое проводится под патронатом Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси.

Доманский ведет на украинском канале “Интер” вокальное талант-шоу “Ментор” и кулинарную передачу “Сосед на обед”.

Также вместе с Доманским на мероприятии будет работать ведущая концертных и фестивальных программ Заслуженного академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины Оксана Антонюк – она указана в числе ведущих, которые будут открывать конкурс. В 2016 году Лукашенко наградил ее Орденом Франциска Скорины.

Среди участников фестиваля заявлена украинская певица Ирина Билык.

Международный музыкальный фестиваль “Славянский базар” проводится с 1992 года. В 2021 году мероприятие запланировано на период с 14-гопо 19 июля.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы. 16 марта Лукашенко подписал указ о создании конституционной комиссии, которая должна разработать новую редакцию основного закона Беларуси.

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