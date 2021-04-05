 

Возле границы с Беларусью застрелился украинский военнослужащий

05.04.2021, 12:00, Новости дня
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На Волыни возле границы с Беларусью застрелился украинский военнослужащий. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба Нацполиции в Волынской области.

Трагедия произошла вечером 2 апреля в районе Ковеля.

По данным правоохранителей, находясь в пограничном патруле по охране государственной границы, 20-летний солдат срочной службы из Николаева выстрелил себе в голову из автомата.

Тело погибшего военного направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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