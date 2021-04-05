Поплавский открыл детское кафе “ПоплавОК”

Михаил Поплавский открыл на своей малой родине, в городе Благовещенское Кировоградской области, детское кафе “ПоплавОК”. Об этом поющий ректор сообщил в своем Instagram.

“Для меня это счастливое мгновение порадовать своих земляков! В замечательной атмосфере провели день вместе с детворой! Я смотрю в будущее и хочу, чтобы наши дети были счастливы в независимой Украине. Это наше будущее, наш смысл жизни и счастье!” – написал Поплавский.

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Допис, поширений Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

“Факты” пишут, что в день открытия кафе работало бесплатно, на праздник пришли более 500 детей города и района.

“В кафе “ПоплавОК”, кроме любимых лакомств, детвору ждали приставки PlayStation 5 с самыми популярными играми, аэрохоккей и другие забавы. Привлекательный интерьер с изображением героев сказок и мультфильмов, вкусные угощения, игры и развлечения в новом кафе понравились как детям, так и их родителям”, – отмечает издание.

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Фото: poplavskiy_michail / Instagram



Фото: poplavskiy_michail / Instagram



Фото: poplavskiy_michail / Instagram



Фото: poplavskiy_michail / Instagram



Фото: poplavskiy_michail / Instagram



Фото: poplavskiy_michail / Instagram



Фото: poplavskiy_michail / Instagram



Фото: poplavskiy_michail / Instagram

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