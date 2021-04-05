 

Поплавский открыл детское кафе “ПоплавОК”

05.04.2021, 12:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Михаил Поплавский открыл на своей малой родине, в городе Благовещенское Кировоградской области, детское кафе “ПоплавОК”. Об этом поющий ректор сообщил в своем Instagram.

“Для меня это счастливое мгновение порадовать своих земляков! В замечательной атмосфере провели день вместе с детворой! Я смотрю в будущее и хочу, чтобы наши дети были счастливы в независимой Украине. Это наше будущее, наш смысл жизни и счастье!” – написал Поплавский.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

“Факты” пишут, что в день открытия кафе работало бесплатно, на праздник пришли более 500 детей города и района.

“В кафе “ПоплавОК”, кроме любимых лакомств, детвору ждали приставки PlayStation 5 с самыми популярными играми, аэрохоккей и другие забавы. Привлекательный интерьер с изображением героев сказок и мультфильмов, вкусные угощения, игры и развлечения в новом кафе понравились как детям, так и их родителям”, – отмечает издание.

фотогалерея
(1 из 8)

 
 


Фото: poplavskiy_michail / Instagram


Фото: poplavskiy_michail / Instagram


Фото: poplavskiy_michail / Instagram


Фото: poplavskiy_michail / Instagram


Фото: poplavskiy_michail / Instagram


Фото: poplavskiy_michail / Instagram


Фото: poplavskiy_michail / Instagram


Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.03 / Россия предупредила о последствиях выхода из СЕ

21.11 / В мире от СOVID-19 умерло наибольшее с апреля число пациентов – данные ВОЗ

22.11 / Украинские пограничники задержали подозреваемого в изнасиловании, которого разыскивали четыре года. Он ехал из РФ

03.07 / Мнения: Когда говорит травма, разум молчит

26.01 / Премьер-министр Италии Конте подал в отставку

13.12 / Россиянам рассказали, как подготовиться к прививке от COVID-19

02.03 / Юрист объяснил, как глава Генштаба Армении может избежать увольнения

18.11 / В Коммунарке устранили сбой кислородной линии

24.11 / Насалик потребовал от суда продолжить рассматривать дело о его декларации

02.10 / Возле Центрального железнодорожного вокзала Киева произошла стрельба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)