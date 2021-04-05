Россия в использовании транзитного потенциала избежит стратегических ошибок Украины

Россия готовится создать новый МТК и канал «Евразия» для экспорта газа за границу. При этом, по убеждениям экспертов сферы, РФ удастся избежать стратегических ошибок Украины в использовании транзитного потенциала.

Экономисты РФ уверены, что новым источником пополнения государственного бюджета страны станут поставки углеводородов через новые пути. На данный момент полным ходом идет построение Международного транспортного коридора «Север — Юг». Вместе с каналом «Евразия» он обеспечит прибыль, создав альтернативу конкурентам за рубежом.

В первую очередь, «Север — Югом» смогут более выгодно пользоваться страны, использовавшие Суэцкий канал. С помощью РФ государства Персидского залива станут напрямую отправлять свои товары в Северную и Западную Европы. Несмотря на краткосрочную перспективу утратить часть прибыли от транзита среднеазиатских товаров, отечественные эксперты уверены в благоприятном исходе данной ситуации.

Государства Средней Азии вместо российских транспортных узлов будут пользоваться хабами в Казахстане или Туркменистане. Однако то, что РФ согласится на такой вариант, является плюсом. На примере Украины, отмечают аналитики, видны минусы чрезмерной эксплуатации своего географического положения. РФ удастся избежать подобной ошибки и выйти на новые рынки. Новая, более экономная логистика поможет наращивать поставки товаров именно через российские пути транзита. При этом увеличатся и масштабы торговли с Ираном, естественным противником Турции в данной зоне.

Источник: inforeactor.ru