Ученые рассказали, почему рыжеволосые люди по-другому ощущают боль

Группа ученых из разных стран выяснила, что животные с рыжим мехом по-другому ощущают боль. Они считают, что результаты проведенного исследования могут быть применимы и к рыжеволосым людям.

Оказалось, что обладатели натуральной яркой шевелюры, как и братья меньшие с рыжей шерстью, характеризуются повышенными чувствительностью и болевым порогом к опиоидным анальгетикам. За этот цвет волос и меха отвечают видоизменения рецептора MC1R. Именно меланокортин 1 связывают с повышенным болевым порогом у людей и животных с другими окрасками. MC1R ответственен за более низкий уровень сложного полипептида – проопиомеланокортина. Он расщепляется на гормоны, одни из которых блокируют боль, а другие – чувствительны к ней. В результате, происходит сохранность баланса между опиоидными рецепторами, подавляющими боль, и меланокортином 1, усиливающим ее.

Эксперимент проводился на грызунах с рыжим мехом. Предполагалось, что рецепторы нейтрализуют друг друга, но организм произвел дополнительные вещества. Они не были связаны с меланоцитами, изменяющими передачу сигналов рецепторов, принимающих участие в блокировке боли. Ученые убеждены, что полученные результаты актуальны и для рыжеволосых людей, так как в их организме действуют подобные механизмы.

Источник: naked-science.ru