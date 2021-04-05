Ориентация на российский бизнес спасла люксовые товары от коронавирусного кризиса

В период коронавирусного кризиса бизнес сферы люксовых товаров смог удержаться на плаву благодаря РФ. Продавцы товаров высокого класса в попытках устоять в конкурентной среде активно вкладываются в российский бизнес.

Рынок брендовой одежды, ювелирных украшений, нишевой парфюмерии, высококлассной косметики и других предметов роскоши смог устоять даже во время пандемии коронавируса. Международная рекрутинговая компания Hays проанализировала, как компании, производящие люксовые товары, не только не разорились, но и сохранили свою высокую доходость. Большую роль в этом, уверены аналитики, сыграла ориентация на Россию.

В первую очередь, в данном секторе изменилась внутренняя структура компаний, которым пришлось не только перераспределить функциональные обязанности сотрудников, но и сократить их численность, не понизив при этом зарплаты. Кроме того, эксперты отмечают развитие российского бизнеса с финансированием средств для найма консультантов и экспертов и оптимизации каналов коммуникации с клиентами с объединением баз данных в смежных индустриях.

Вместе с расширением и обновлением коллекций, а также развитием определенных сегментов, трендом развития рынка стала его локализация и ориентация на Россию. На смену привычному пиару в глянце пришел цифровой формат, гибкость и скорость, работа с ассортиментом для бутиков и менеджмент категорий. В РФ зарубежные инвесторы ищут экспертов с собственными клиентами, владельцев бутиков, ритейлеров и специалистов e-commerce. В свою очередь, капиталовложения зарубежного luxury-сегмента в бизнес РФ поможет развивать экономику внутри страны.

Источник: rg.ru