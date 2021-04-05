 

Мнение: Времени течение

05.04.2021, 11:40, Разное
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Вот и еще один год жизни канул в лету… Уже 57 лет прожито… Это невероятно много. Когда мне было двадцать, 57-летние казались мне древними стариками и старушками… А сейчас своих ровесников называю парнями, а 50-летних женщин- девушками…

Не хочется верить, что мне уже 57… Но это правда.

Родился я в СССР,  в тот год, когда убрали Хрущева. В школе учился при Брежневе. В военном училище – когда правили Брежнев, Черненко, Андропов…

Стал лейтенантом и дослужился до капитана, когда страну возглавлял Горбачев…

Тогда же родилась дочь.

Когда СССР развалился и в Кремль въехал Ельцин, родился сын.

В Кремле продолжал сидеть он же, когда родился младший сын.

Тогда же окончил юракадемию. Но к моменту получения диплома  МГЮА, уже «связался» с журналистикой.

При Ельцине пошел в чиновники. Когда в Кремль вьехал Путин, я все еще работал в казанском Кремле.

Когда Ельцина сменил Путин, вернулся в журналистику.

Когда в Кремле сидел Медведев, отсидел реальные 431 день «за разжигание социальной розни к социальной группе региональная власть» (ст.282 УК)….

Освободился, переехал в Москву, в Кремле снова Путин….

Так и живем…

Источник: Ирек Муртазин



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