Мнение: Времени течение
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Вот и еще один год жизни канул в лету… Уже 57 лет прожито… Это невероятно много. Когда мне было двадцать, 57-летние казались мне древними стариками и старушками… А сейчас своих ровесников называю парнями, а 50-летних женщин- девушками…
Не хочется верить, что мне уже 57… Но это правда.
Родился я в СССР, в тот год, когда убрали Хрущева. В школе учился при Брежневе. В военном училище – когда правили Брежнев, Черненко, Андропов…
Стал лейтенантом и дослужился до капитана, когда страну возглавлял Горбачев…
Тогда же родилась дочь.
Когда СССР развалился и в Кремль въехал Ельцин, родился сын.
В Кремле продолжал сидеть он же, когда родился младший сын.
Тогда же окончил юракадемию. Но к моменту получения диплома МГЮА, уже «связался» с журналистикой.
При Ельцине пошел в чиновники. Когда в Кремль вьехал Путин, я все еще работал в казанском Кремле.
Когда Ельцина сменил Путин, вернулся в журналистику.
Когда в Кремле сидел Медведев, отсидел реальные 431 день «за разжигание социальной розни к социальной группе региональная власть» (ст.282 УК)….
Освободился, переехал в Москву, в Кремле снова Путин….
Так и живем…
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Источник: Ирек Муртазин
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