Когда любовь — работа – Личное мнение
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Я очень люблю слушать людей, которых не понимаю, презираю, не уважаю или попросту не люблю. Зачем это мне? Чтобы понять, что движет ими по жизни.
«Любовь — это работа», — заявила 47-летняя жена 83-летнего Кончаловского Юля Высоцкая.
Фото: Соцсети
Эвона, как — подумала я, разделявшая всегда личное и общественное по разным углам. Это как же тебя, тёть Юль, должно корёжить по жизни, когда вместо удовольствия, спокойствия, счастья, ты работаешь там, где положено отдыхать!
Нет, я всё понимаю, правда. Многие так живут. Большинство. Отношения, семья не приносят счастья, а являются способом выжить. Одни ипотеку совместно платят, ненавидя друг друга. Другие, как та же Юля, стремятся к красивой жизни.
Моё твёрдое убеждение в том, что никогда, ни при каких обстоятельствах, другой человек не сделает тебя счастливой. Отношения, если они не приносят радости, попросту не нужны — выживать, зарабатывать, решать проблемы мы все должны сами.
Посторонний человек рядом — всегда в тягость. Единственное исключение, единственный смысл терпеть его рядом с собой — любовь. То есть, то чувство, когда тебе настолько хорошо рядом с кем-то, что обо всём другом забываешь.
А если нет, то это и в самом деле работа. Вот только ради чего?
Ждала и услышала эти слова от Юли. И вы должны их услышать:
«Деньги — это то, что обеспечивает свободу внешнюю. И с внешней точки зрения это облегчает жизнь.
Счастливыми деньги не сделали ни одного человека».
Это очень важное замечание. Девочка из провинциальной дыры пришла к успеху — вышла замуж за маститого режиссёра, и он не развёлся с ней. С деньгами у неё всё в порядке, можно не сомневаться.
Но нужны ли ей деньги теперь? Совершенно верно Юля говорит, что они её счастливой не сделали.
И мадам, которая замужем за именем Кончаловского, теперь твёрдо уверена, что деньги никого не делают счастливой.
Фото: Соцсети
Знаете, почему она так уверенно говорит об этом? Потому что все её деньги — не её.
А вот мои деньги делают меня счастливой. Серьёзно, говорить об этом нехорошо, возможно даже и неприлично, и такую искренность многие могут понять неправильно, но я вам скажу правду: мои деньги делают меня счастливой.
Знаете, почему? Потому что они — мои, а не Кончаловского.
Мне стало грустно после этого интервью. Не то, чтоб я уж как-то пожалела Юльку, но я её поняла. В молодости она поставила себе изначально ложную цель. Добилась её, в отличие от многих тысяч. А в итоге — ни счастья от красивой жизни, ни радости, потому что для неё любовь — работа.
Как было бы хорошо, если бы я могла рассказать это всем сегодняшним 20-летним девочкам, которые только и видят цель жизни в том, чтобы присосаться к чужому, вместо того, чтобы жить свою жизнь и быть счастливыми.
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Источник: Лена Миро
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