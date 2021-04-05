Мнение: Оболганное иго

Читатель возмущается тем, что я регулярно употребляю слово «иго» в негативном смысле. По его мнению, современные учебники серьёзно искажают историю. Цитирую из письма:

…Батый одержал славную победу в гражданской войне. Это была не завоевательная, а именно гражданская война, так как если бы Батыю не помогал русский народ, ни о какой победе и речи бы не шло.

Монголы сделали Россию единой, установили в России более совершенную и справедливую систему. Угнетающие народ князья были поражены в правах и репрессированы, власть перешла к народной власти, от имени которой правил великий хан и подчинённые ему чиновники, баскаки.

Приняв Россию с деревянной сохой, ханы оставили её с конными лучниками. Разработанная монголами система управления обеспечила быстрое развитие России. Передовая судебная система, развитое налоговое законодательство, единая армия… всего и не перечислишь.

Искажатели истории заявляют, будто татары-монголы были оккупантами, так как они якобы нерусские. Но Николай II был немцем. Сталин грузином. Хрущёв украинцем. Россия всегда были ближе к Азии, чем к Европе или к Кавказу. Вспомните историю последнего века, которую искажают не так сильно: монголы и татары нам свои, тогда как немцы и грузины всегда замышляли и воевали против нас.

Русские под “игом”, как вы его называете, гордились тем, что были частью величайшей империи в истории. Период разрушительных междоусобных войн закончился, царил устойчивый мир, население быстро росло, в каждой семье было в среднем по 8-10 детей. Раскопки показывают, что деревянные строения сменились более прочными и дорогостоящими каменными сооружениями. Измерение среднего роста солдат той эпохи показывает увеличение, то есть питание также существенно улучшилось.

К сожалению, предатели в итоге разрушили империю изнутри. Помогали им в этом наши извечные враги с запада, не скупившиеся на оплату измены литовцы и немцы. Прошли века, прежде чем отброшенная назад в мелочные внутренние разборки Россия смогла стать под руководством Петра слабым подобием великой Монгольской Империи…

Как полагаете, коллеги, в чём мой адресант ошибается?