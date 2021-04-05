 

Мнение: Если появится

05.04.2021, 11:18, Разное
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Если у президента России Владимира Путина появится преемник, то он изменит существующую политическую систему в стране. Такое мнение выразил профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин.

Смена политической системы – это примерно как переименование милиции в полицию и отмена перехода на летнее время. Что в свое время активно практиковал предыдущий дубль преемника Путина. То есть – не изменилось вообще ничего.

Если "преемник" рискнет на смену экономической модели, если он ликвидирует клановую систему "бенефициаров"-гангстеров, только тогда возможно предполагать (но лишь предполагать) изменение и политической системы. Хотя в реальности это, конечно, параллельные процессы.

Однако надеяться на то, что в России появится честный суд и выборные мэры-губернаторы, и этого окажется достаточно, чтобы всё волшебным образом изменилось – очень наивно. Если в Европейском университете профессора живут в розовом мире иллюзий, то можно себе лишь представить, чему они учат студентов.

Кстати, очень интересна конструкция "если появится". А если не появится?

Источник: Эль Мюрид



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