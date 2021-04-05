«В Чечне недовольны»

Организаторы «Артдокфеста» пожаловались на угрозы со стороны чеченской диаспоры.

В программе фестиваля есть фильм «Тихий голос» о бойце ММА-гомосексуале.

Организаторы «Артдокфеста» сообщили, что неизвестный угрожал администрации фестиваля документального кино из-за показа картины «Тихий голос» Река Валерика, рассказывающего историю чеченского гея, вынужденного бежать в Брюссель. Об этом «Новой» рассказали устроители «Артдокфеста».

«Сулиман» разговаривает с Манским. Фото предоставлено организаторами фестиваля

4 апреля на «Артдокфест» в Москве пришел неизвестный, представившийся Сулиманом, и попросил пообщаться с руководством фестиваля. В ходе беседы с программным директором Викторией Белопольской и режиссером Виталием Манским он предложил снять с показа фильм «Тихий голос», а также пообещал привлечь к решению вопроса неназванного депутата или представителя власти.

«В Чечне недовольны. Если фильм покажут, будут серьезные последствия», — передают его слова организаторы фестиваля.

«Сулиман». Фото предоставлено организаторами фестиваля

Белопольская и Манский объяснили «Сулиману», что картину нельзя снять с показа, так как программа одобрена Минкультом РФ и билеты на фильм проданы. «Сулиман», по словам собеседников «Новой газеты», уточнил, какая сумма денег поможет снять фильм с программы и компенсировать зрителям потраченные на билеты деньги. По его мнению, картина Валерика «нарушает права чеченцев» и задевает их менталитет, так как в Чечне «нет геев», сообщают устроители фестивали.

«Сулиман», по их словам, пообещал «решить вопрос» с Минкультом.

Похожий на «Сулимана» человек из Грозного ведет соцсети под именем Сулиман Шамаев. На его страницах есть фото автомобиля Toyota с номерами КРА на щитке Госдумы РФ (популярное в Чечне буквенное обозначение, которое некоторые расшифровывают как «Кадыров Рамзан Ахматович»). Кроме того, у него есть совместные фото с депутатом Госдумы РФ Ахмедом Догаевым. В Instagram Шамаев называет себя помощником депутата ГД и экс-министра печати ЧР Шамсаила Саралиева. Также в соцсетях Шамаева есть фото в милицейском камуфляже образца 2000-х гг.

Шамаев и Догаев. Фото: соцсети

Накануне режиссеру Валерику в соцсетях поступили угрозы «лишить его голоса» как героя фильма «Тихий голос» Хаваджа. По соображениям безопасности Валерик попросил отменить зум-встречу после показа.

Фильм «Тихий голос» рассказывает о молодом спортсмене Хавадже, занимающемся смешанными единоборствами. Он бежит с родины в Бельгию, когда брат решает убить его, узнав, что Хавадж — гей.

4 апреля организаторы «Артдокфеста» в Петербрге отменили показы фильмов в Доме кино Северной столицы после того, как Роспотребнадзор опечатал залы по жалобе «борца с геями» Тимура Булатова.

Сотрудники полиции пытались попасть в зал во время минуты молчания, объявленной перед показом фильма «Расторгуев» о режиссере Александре Расторгуеве, который был убит в ЦАР.

Часть фестиваля хотели провести на студии «Лендок», но администрация студии убрала «Артдокфест» с афиши, «во избежание провокаций и закрытия культурного центра». После этого полиция и Роспотребнадзор все равно приехали на студию «Лендок» с проверкой.

Ранее основатель «Артдокфеста» Виталий Манский рассказал, что организаторам поступили угрозы от участников националистического движения SERB из-за украинского короткометражного фильма «Родимое пятно». Показ фильма вынужденно перенесли.

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