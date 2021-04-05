 

Мнение: “Русский след” в Денвере

05.04.2021, 11:10, Разное
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Даже странно, что так долго тянул.

Сын президента США Джо Байдена Хантер дал интервью журналистке CBS News Трэйси Смит, где прокомментировал, в частности, происхождение фотографий сексуального характера с несовершеннолетними девочками, найденных в его ноутбуке. Байден отметил, что это может быть «русский след».
В интервью с телеканалом сын президента США стал отрицать, что ноутбук из ремонта, материалы из памяти которого ему приписывают, был его. Байден отметил, что не знает, чей это был компьютер. «Там может быть ноутбук, который у меня украли. Может быть, меня взломали. Вполне возможно, что это была русская разведка. Может быть, его у меня украли», — сказал Хантер Байден. Так, в компьютере Байдена-младшего, который тот относил в сервис ремонта в Делавэре, обнаружили кроме снимков и переписок с несовершеннолетними письма, свидетельствующие о его теневых сделках с компаниями на Украине. Он также добавил, что не помнит, завозил ли ноутбук в ремонт в Делавэре.

https://m.lenta.ru/news/2021/04/04/hunter/?fbclid=IwAR3Reog5bWBQ3B6xGt1DgJN5sZfUnBF0bI7cLQlil2M8Nj6N012BP07XP80 – цинк

Так украли или взломали. Ноутбук не его, но его украли. Возможно, русская разведка.
Во время выборов либеральные СМИ эту историю цененаправленно игнорили, а те СМИ, которые посмели о ней писать, банально банили или объявляли распространителями дезинформации. Ну а теперь можно не стесняться и объявить это происками русской разведки, которая то ли украла, то ли взломала ноутбук Байдена в Денвере. А может и не Байдена. А может это дворник был, он шел по сельской местности….

В общем, Петров и Боширов берут на замекту уровень аргументации.

Источник: Colonel Cassad



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