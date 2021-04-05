 

Жена Джеджулы прокомментировала его отказ от секса

05.04.2021, 11:08, Новости дня
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Супруга украинского ведущего Андрея Джеджулы, блогер Юлия Леус, 2 апреля, отвечая на вопросы фолловеров в Instagram Stories, прокомментировала отказ мужа от секса.

“К сожалению, я не доктор”, – написала она.

Скриншот: yla__yla / Instagram

Леус и Джеджула поженились в 2017 году. В конце 2020-го супруга ведущего сделала заявление из больницы, сообщив, что находится под капельницами, так как ее беременность оказалась под угрозой прерывания. 25 февраля 2021 года у пары родилась дочь.

В Instagram Stories Леус сообщила, что пережила сильнейший стресс по вине мужа, не уточнив подробности.

Джеджула, комментируя ее заявление, объяснил поведение супруги “изменившимся гормональным фоном” и посоветовал обратиться с заявлением в полицию.

Накануне родов Леус сообщила, что хочет развестись с Джеджулой, но вернется к этому вопросу после того, как родит дочь.

2 апреля Джеджула сообщил, что в связи с обстоятельствами временно вынужден отказаться от секса.

Ранее ведущий состоял в отношениях с певицей Сантой Димопулос. У них есть сын Даниэль (2008). У Леус – взрослая дочь Ангелина от предыдущих отношений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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