“Отменила съемки и пью обезболивающее”. Цибульская разбила подбородок, упав с детского самоката
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Украинская певица Ольга Цибульская на своей странице в Instagram 3 апреля поделилась снимками с заклеенными пластырем подбородком и коленом.
Певица сообщила что разбила подбородок, упав с самоката.
“Как разбить подбородок за 10 секунд. Кто не рискует – тот не пьет шампанского. А кто рискует – отменяет съемки и пьет обезболивающее”, – написала она.
Певица сообщила, что упала с детского самоката.
“Кошки, в следующий раз, когда захотите почувствовать себя маленькой девочкой, лучше попросите своего бойфренда купить вам мороженое и сводить в кино. И не забирайте у детей самокаты”, – отметила исполнительница.
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Ольга Цибульская начала карьеру в 2007 году как участница “Фабрики звезд”. В 2017-м она вела нацотбор на “Евровидение”.
В 2015 году певица родила сына Нестора. Имя своего мужа и отца ребенка Цибульская не разглашает
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