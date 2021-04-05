 

“Отменила съемки и пью обезболивающее”. Цибульская разбила подбородок, упав с детского самоката

05.04.2021, 11:08, Новости дня
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Украинская певица Ольга Цибульская на своей странице в Instagram 3 апреля поделилась снимками с заклеенными пластырем подбородком и коленом.

Певица сообщила что разбила подбородок, упав с самоката.

“Как разбить подбородок за 10 секунд. Кто не рискует – тот не пьет шампанского. А кто рискует – отменяет съемки и пьет обезболивающее”, – написала она.

Певица сообщила, что упала с детского самоката.

“Кошки, в следующий раз, когда захотите почувствовать себя маленькой девочкой, лучше попросите своего бойфренда купить вам мороженое и сводить в кино. И не забирайте у детей самокаты”, – отметила исполнительница.

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Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

Ольга Цибульская начала карьеру в 2007 году как участница “Фабрики звезд”. В 2017-м она вела нацотбор на “Евровидение”.

В 2015 году певица родила сына Нестора. Имя своего мужа и отца ребенка Цибульская не разглашает

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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