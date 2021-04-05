Зеленский, Меркель и Макрон обсудят ситуацию на Донбассе на этой неделе – СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Украинского государства Владимир Зеленский на этой неделе могут провести переговоры, основной темой которых станет обострение на Донбассе и координация действий в связи с этим.

Об этом издание ZN.UA сообщило, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

30 марта Макрон и Меркель провели видеоконференцию с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили ряд вопросов, в том числе – ситуацию на востоке Украины, хотя ранее украинский МИД призывал соблюдать принцип “ничего об Украине без Украины”.

По информации собеседника ZN.UA, сразу после этого должны были состояться переговоры Макрона, Меркель и Зеленского, но это не произошло из-за проблем с согласованием времени беседы.

Другой источник издания подтвердил подготовку переговоров Макрона, Меркель и Зеленского, но, по его данным, “никакой ясности” по дате конференции пока нет. Собеседник журналистов говорит, что такой разговор планировался несколько недель назад – еще до очередного обострения на Донбассе.

“Эскалация боевых действий на востоке увеличивает шансы того, что он состоится на этой неделе”, – отметил источник.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Очередное обострение на Донбассе началось 26 марта: в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела погибло четверо бойцов ВСУ. Еще двое военнослужащих получили ранения.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

12 января 2021 года в Берлине состоялись первые в этом году переговоры советников лидеров “Нормандской четверки”. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи заявил, что “похвастаться нечем”.

Глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил о подготовке встречи лидеров “Нормандской четверки” в апреле, но в Кремле это опровергли.

9 марта Зеленский заявил, что если саммит не состоится, он готов встретиться с лидерами “Нормандской четверки” – Меркель, Макроном и Путиным – по отдельности.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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