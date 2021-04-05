“Кто-то кого-то в детстве объедал”. Ткач показал родного брата
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Украинский актер Юрий Ткач 3 апреля разместил в Instagram фото, на котором запечатлен с родным братом.
“Родной. Что скажете по сходству. Я – справа”, – подписал он публикацию.
“Кто-то кого-то в детстве объедал”, – отреагировали на фото подписчики актера.
“Как две капли воды”, – написали в комментариях пользователи сети.
“Кого из вас подменили в роддоме?” – прокомментировали снимок фолловеры.
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Ткач известен по ролям в ситкомах “Страна У” и “Однажды под Полтавой”, участник телевизионных шоу “Танцы со звездами”, “Лига смеха” и “Игры приколов” на “1+1”. С 2019 года является актером студии “Квартал 95”, получив предложение о сотрудничестве от ее бывшего руководителя, а сейчас украинского президента Владимира Зеленского.
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