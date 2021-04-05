“Опора” заявила о мошеннических действиях на довыборах в Раду на 87-м округе

Гражданская сеть “Опора” заявила о нарушениях прав избирателей на законное и честное установление итогов их волеизъявления на довыборах в Верховную Раду в 87-м округе. Об этом говорится в предварительном заявлении по результатам голосования, опубликованных на сайте организации.

В сообщении отмечается, что ситуация, которая сложилась на довыборах, требует от государства и правоохранительных органов неотложных действий по установлению виновных в возможном искажении результатов голосования и вероятных мошеннических манипуляциях с избирательной документацией.

Наблюдатели “Опоры” настаивают на расследовании всех без исключения версий о причинах несоответствия данных протоколов УИК и результатов повторного подсчета голосов, а также других правонарушений.

Особенностью проблемной ситуации является то, что данные протоколов УИК и повторного подсчета голосов не совпадают только в количестве бюллетеней в поддержку кандидата Александра Шевченко, но соответствуют друг другу по количеству неиспользованных и выданных бюллетеней, подписей в списках избирателям, голосов в поддержку других кандидатов, подчеркивается в заявлении организации.

“Опора” требует от Национальной полиции Украины выявить и обнародовать все доказанные факты, касающиеся процесса хранения и охраны избирательных бюллетеней в помещении окружной избирательной комиссии, присутствия ее членов и субъектов избирательного процесса в помещении ОИК на различных этапах подведения итогов голосования.

“В этом контексте “Опора” выражает обеспокоенность отсутствием публичной реакции Службы безопасности Украины на обвинения со стороны отдельных субъектов избирательного процесса в адрес ее подразделения относительно возможного вмешательства в процесс установления итогов голосования”, – заявили ва организации и призвали СБУ обнародовать всю имеющуюся информацию и документальную базу об обстоятельствах пребывания ее подразделений в здании, в которой размещается ОИК №87.

“Опора” также призвала ЦИК воспользоваться своими полномочиями и обеспечить оперативное реагирование на проблемы процесса подведения итогов голосования.

28 марта промежуточные выборы в Верховную Раду состоялись в двух округах – №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской. Голосование проходило в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области.

Явка в округе №87 составила, по данным Центризбиркома, 35,05%.

30 марта целый день подсчет голосов в округе не велся, состав окружной комиссии изменили. Подсчет возобновился вечером 31 марта.

1 апреля полиция взяла под охрану объекты в избирательном округе.

Выборы признали недействительными на четырех участках, сообщала гражданская сеть “Опора”.

4 апреля ЦИК сообщил, что по результатам 100% участковых протоколов выборы выиграл кандидат от “Слуги народа” Василий Вирастюк с результатом 31,25%. На втором месте – кандидат от партии “За майбутнє” Александр Шевченко (29,69%), на третьем – кандидат от “Свободы” Руслан Кошулинский (28,86%).

Лидер “Свободы” Олег Тягнибок заявил, что партия не признает результаты выборов.

В политической партии “За майбутнє” заявили, что на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области происходит “беспредел” и ситуация требует вмешательства президента Украины и Центральной избирательной комиссии.

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