 

“Опора” заявила о мошеннических действиях на довыборах в Раду на 87-м округе

05.04.2021, 11:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Гражданская сеть “Опора” заявила о нарушениях прав избирателей на законное и честное установление итогов их волеизъявления на довыборах в Верховную Раду в 87-м округе. Об этом говорится в предварительном заявлении по результатам голосования, опубликованных на сайте организации.

В сообщении отмечается, что ситуация, которая сложилась на довыборах, требует от государства и правоохранительных органов неотложных действий по установлению виновных в возможном искажении результатов голосования и вероятных мошеннических манипуляциях с избирательной документацией.

Наблюдатели “Опоры” настаивают на расследовании всех без исключения версий о причинах несоответствия данных протоколов УИК и результатов повторного подсчета голосов, а также других правонарушений.

Особенностью проблемной ситуации является то, что данные протоколов УИК и повторного подсчета голосов не совпадают только в количестве бюллетеней в поддержку кандидата Александра Шевченко, но соответствуют друг другу по количеству неиспользованных и выданных бюллетеней, подписей в списках избирателям, голосов в поддержку других кандидатов, подчеркивается в заявлении организации.

“Опора” требует от Национальной полиции Украины выявить и обнародовать все доказанные факты, касающиеся процесса хранения и охраны избирательных бюллетеней в помещении окружной избирательной комиссии, присутствия ее членов и субъектов избирательного процесса в помещении ОИК на различных этапах подведения итогов голосования.

“В этом контексте “Опора” выражает обеспокоенность отсутствием публичной реакции Службы безопасности Украины на обвинения со стороны отдельных субъектов избирательного процесса в адрес ее подразделения относительно возможного вмешательства в процесс установления итогов голосования”, – заявили ва организации и призвали СБУ обнародовать всю имеющуюся информацию и документальную базу об обстоятельствах пребывания ее подразделений в здании, в которой размещается ОИК №87.

“Опора” также призвала ЦИК воспользоваться своими полномочиями и обеспечить оперативное реагирование на проблемы процесса подведения итогов голосования.

28 марта промежуточные выборы в Верховную Раду состоялись в двух округах – №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской. Голосование проходило в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области.

Явка в округе №87 составила, по данным Центризбиркома, 35,05%.

30 марта целый день подсчет голосов в округе не велся, состав окружной комиссии изменили. Подсчет возобновился вечером 31 марта.

1 апреля полиция взяла под охрану объекты в избирательном округе.

Выборы признали недействительными на четырех участках, сообщала гражданская сеть “Опора”.

4 апреля ЦИК сообщил, что по результатам 100% участковых протоколов выборы выиграл кандидат от “Слуги народа” Василий Вирастюк с результатом 31,25%. На втором месте – кандидат от партии “За майбутнє” Александр Шевченко (29,69%), на третьем – кандидат от “Свободы” Руслан Кошулинский (28,86%).

Лидер “Свободы” Олег Тягнибок заявил, что партия не признает результаты выборов.

В политической партии “За майбутнє” заявили, что на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области происходит “беспредел” и ситуация требует вмешательства президента Украины и Центральной избирательной комиссии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.07 / Полицейские проверят видео с прикуривающим от свечи в церкви подростком

25.08 / В МИД РФ прокомментировали вероятность участия страны в саммите лидеров “Нормандской четверки” в сентябре

05.01 / Минздрав Украины утвердил новый протокол лечения больных с COVID-19. Использование одного из препаратов сократили

16.03 / Небоженко: Почему бы не организовать резиденцию Далай-ламы в Киеве в ответ на визит китайских бизнесменов в оккупированный Крым?

30.01 / Вертолет разбился на востоке Кубы

26.02 / Зеленский подписал указ о подготовке к встрече «Крымской платформы»

18.02 / Роскомнадзор определил порядок ведения реестра иностранных сайтов-нарушителей свободы СМИ

27.10 / В Белоруссию не пустили почти 600 иностранцев «спортивного телосложения»

11.11 / Фигурантов дела об убийстве ребенка на Урале потребовали отправить на лечение

16.12 / «Месье Ковид» наводит рождественский ужас на канадцев с экранов телевизоров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)